Frykter skolepenger for internasjonale studenter

NTNU mener skolepenger vil føre til dårligere forskning og mindre spennende studiemiljø.

Den 6. januar i år ble Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram offentliggjort. Her foreslår flertallet av Senterpartiets programkomite å innføre skolepenger for utenlandsstudenter. Også Høyre har i sin programkomite enstemmig innstilt å innføre skolepenger for internasjonale studenter.

Leder Marte Øien i Studenttinget ved NTNU frykter at skolepenger for utvekslingsstudenter vil skade internasjonaliseringen.

– Om NTNU skal oppfylle kravene om internasjonalisering kan ikke regjeringen innføre skolepenger for internasjonale studenter. ålet om internasjonalisering vil bli umulig å oppnå. Ikke bare ødelegger det prinsippet om gratis utdanning i Norge, det vil også svekke internasjonal forskning, sier hun.

Forslaget om skolepenger ble møtt med sterk kritikk også i 2015

Allerede for få studenter

Også rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, er sterkt kritisk til innføringen av skolepenger for internasjonale studenter. Han ønsker et mangfoldig forskningsmiljø for NTNU, og mener studieavgiften vil motvirke dette.

– NTNU opplever allerede et problem med å få nok internasjonale studenter til Trondheim. Å forlange at disse skal betale for å studere her i tillegg vil ikke føre til flere utvekslingsstudenter, sier Bovim.

Videre poengterer han at det ikke er regjeringens intensjoner, men heller framgangsmåten han reagerer på.

– Vi er enige med kunnskapsministeren i at vi må tilrettelegge for at flere studenter kan utveksle til og fra Norge, men vi ved NTNU mener innføring av skolepenger ikke er veien å gå, sier han.

Fungerer ikke

Øien viser til nabolandet Sverige i sine argumenter mot skolepenger. Regjeringen argumenterer for at vi bør innføre skolepenger i Norge fordi andre land gjør det, og fordi de hevder dette vil heve kvaliteten i norsk utdanning.

– Da Sverige innførte skolepenger sank antall utvekslingsstudenter med 79%. Dette viser at skolepenger ikke fungerer, sier hun.

Også rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, har engasjert seg i debatten. I et debattinnlegg i Aftenposten viser Rice til at praksisen om å ikke skille studenter basert på nasjonalitet, er nedfelt i Lov om universiteter og høyskoler. Her står det at «Statlige universiteter og høyskoler ikke kan kreve egenbetaling fra studenter».

Bovim understreker videre at en studieavgift kan ha større konsekvenser enn kun et mindre mangfoldig studiemiljø.

– Ved å realisere studieavgift risikerer vi ikke bare et mindre spennende internasjonalt studiemiljø. Vi risikerer å gå glipp av talenter som etter hvert kan gi verdifulle bidrag til forskning. Det har vi ikke råd til.