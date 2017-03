Ulovlige egenandeler ved NTNU

Arkeologistudiet ved NTNU har krevd egenandel for obligatoriske aktiviteter, noe som er lovstridig.

UH-LOVEN § 7-1 Egenbetaling Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. Departementet kan i særskilte tilfeller, etter søknad, godkjenne unntak fra denne bestemmelse.

«Gratisprinsippet» som denne loven ofte blir kalt, gjelder for alle universiteter og høgskoler.

I universitets- og høyskoleloven § 7-1 står det at man innen høyere utdanning ikke kan kreve egenbetaling fra studenter for obligatoriske aktiviteter. Den siste måneden har Studvest sett på tilfeller der det kreves ulovlig egenandel ved studier. Høgskolen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB) er blant de som ulovlig har krevd egenandeler for obligatoriske aktiviteter ved ulike studier.

Har krevd egenandel i flere år

– Vi har hatt egenandel på feltkurs helt siden 1995, sier seniorrådgiver Rune Kristian Hansen ved Institutt for historiske studier.

Hansen viser til et brev som ble utsendt av Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Agder i 2006, der det står at man burde forsøke å unngå egenandeler, men at man kan kreve mindre beløp. Beløpene må baseres på hvor stor kostnader en student har i løpet av et vanlig studieår.

Det anbefales av departementet at kursene skal baseres på frivillighet, og at de som ikke kan betale egenandel burde få et alternativt opplegg. Hansen sier at så langt han vet har ingen meldt avbud på kurs, og derfor har det ikke vært snakk om å sette opp alternative kurs for de som ikke har kunnet dra.

– Kan være problematisk for enkelte

Nestleder Carl Fredrik Wahr-Hansen i Theodor (linjeforeningen til arkeologistudentene ved NTNU) sier at egenandel ikke er noe problem for ham personlig, men han ser at det kan være problematisk for enkelte. Wahr-Hansen har nettopp vært på skoletur til Irland. Dette er ikke obligatorisk, men han mener man går glipp av mye hvis man ikke er med.

– Dette er turer som koster mye for Vitenskapsmuseet og NTNU, og for at vi skal kunne dra på disse turene er det nok nødvendig at vi bidrar litt. Jeg antar det er slik for å hindre “studieturisme”, avslutter Wahr-Hansen.

Seniorrådgiver Åsmund Eide i kommunikasjonsavdelingen til Kunnskapsdepartementet, mener at utdanningsinstitusjonen er ansvarlig for å følge loven, og hvis de er i tvil kan de kontakte departementet.

– Når det gjelder brevet fra 2006, var departementets erfaring at «mindre beløp» ble definert forskjellig ved de ulike institusjonene. I senere brev om egenbetaling har det blitt lagt til grunn at det i utgangspunktet ikke kan kreves egenbetaling for obligatoriske studieturer, sider Eide.

NTNU har ikke søkt om unntak

I et brev som ble sendt til Universitetet i Agder i 2012 ble det understreket at universitetet ikke får anledning til å ta imot egenandel til en av sine obligatoriske studieturer på førskolelærerutdanningen sin. Det poengteres at det kun gis anledning til å ta egenandel i særskilte tilfeller, og det bekreftes at Arkeologi på NTNU ikke har søkt om dette.

– For å gi dispensasjon fra det gjeldende lovverket, må samfunnsnytte, behov for utdanningstilbudet, hvorvidt det er et valgfritt tilbud, og omfanget av egenbetalingen bli vektlagt. Det har blitt gitt dispensasjon fra paragrafen i to tilfeller, og disse to søknadene har dreid seg om noe annet enn obligatoriske studieturer, sier Eide.

Politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet, Hannah Atic, mener det forutsettes at universiteter og høgskoler følger bestemmelsene om egenbetaling.

– Gratisprinsippet ble lovfestet i 2005 og er noe institusjonene bør være kjent med. Imidlertid er utdanningene i stadig utvikling og mange av dem blir mer praksisnære. Dette er positivt, men vi ser det kan skape noen vanskelige grensetilfeller med tanke på gratisprinsippet. Vi er nå kjent med at det finnes tilfeller som viser at det er behov for å ta opp dette med institusjonene, sier Atic.

Dette vil være et tema i etatsstyringsrunden, som departementet skal ha med sektoren denne våren.

Instituttet for historiske studier skal ha lærermøte mandag den 6. mars, og de vil komme tilbake med svar rundt hvordan de skal fortsette praksisen videre etter dette møtet.