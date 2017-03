John Olav Nilsen & Nordsjøen

Et knallbra comeback.

Klubben var lørdag kveld stappfull av forventningsfulle John Olav-fans. Personlig var jeg usikker på hva som burde forventes av dette nye konseptet. Bak bandet summer bilder av Nordsjøen på skjermen. Åpningslåt er naturlig nok «Inn i min tid». Det er med en gang tydelig at fansen ikke falt av lasset når Gjengen ble byttet ut med Nordsjøen – det er allsang fra start til slutt, og det er dritkoselig. John Olav virker nesten positivt overrasket over publikum.

Av nytt materiale får vi mye ulikt. Fra rolige «Fra vin til vann» og «Øy» til fengende «Sjansen i havet». Det er et litt mildere lydbilde enn før, men ikke noe mindre gøy å høre på av den grunn. De svale instrumentale innslagene fra den nye plata er en behagelig overgang mellom slagene. Riktignok er det en velkommen overraskelse når han kjører i gang eldre låter. «Hull i himmelen» gjorde nesten hele konserten for min del. Gulvet rister og publikum overdøver nesten lyden fra scenen. Det er sjeldent det går så hardt unna på Klubben.

Den eksentriske bergenseren forholder seg stort sett rolig, men får tydelig energi av stemningen i rommet. Han tar seg ikke mye tid til å snakke med publikum underveis, men gestikulerer takknemlig i fleng. Det gjør egentlig ingenting, da det uansett virker som om alle kom for å danse, synge og applaudere i massevis. Konserten varer en snau time, og det merkes at mange skulle ønske den varte mye lenger.

Om dette er en comeback-turné, er den absolutt vellykket. Å holde så mye liv i musikken flere år etter siste fullengder, og å ha så mange ihuga fans som møter opp, delt på to konserter er godt gjort. Det er tydelig at den gode blandingen av melankoli, glede og fet, bergensk musikk fremdeles står sterkt hos folket. Mange gleder seg nok til flere konserter i fremtiden, for dette var knallbra!