Opplevelsesreiser i kinomørket

Vil du supplere forelesningene med en annen form for læring denne uka? Kosmorama 2017 byr på uvante perspektiver, og filmer som utfordrer tankene dine.

Kosmorama anbefaler Kosmoramas erfarne programkoordinator Ola Renolen anbefaler filmene The Winter og A Wedding.

Festivaldirektør Silje Engeness anbefaler filmene Kammerpiken og In Between, og deres åpningsfilm Kjempen. Hun anbefaler også arrangementet Doc Lounge hos Kunsthall Trondheim, hvor du kan drikke øl.

6.– 12. mars går den internasjonale filmfestivalen Kosmorama av stabelen for trettende gang i Trondheim. 3D-printede pannekaker, finsk film, konkurranseprogrammet «New Directors» og filmen Sameblod er noen av opplevelsene du kan få med deg denne uken.

Gå deg vill på Kosmorama

Poenget med festivalen er at man får muligheten til å oppleve de ferskeste og nyeste filmene fra hele verden, pakket inn i åtte forskjellige programmer som indikerer hvilke type filmer de er.

– Ingen av filmene som er med i hovedprogrammet skal ha vært vist i Trondheim fra før, og de fleste filmene har heller ikke vært vist i Norge, fortalte programkoordinator Ola Lund Renolen i Kosmorama til vårt radioprogram «Nesten helg».

Ifølge ham er det som skiller festivalen fra det å gå på vanlig kino at man setter av en dag, tre kvelder eller hele uken til å se masse film, over en periode. Da oppstår festival-synergieffekten, hvor man går direkte fra en film til en annen.

– Man går gjerne litt blindt rundt, møter på noen kjente folk, og slår følge med dem på filmer man i utgangspunktet ikke hadde planlagt å se i det hele tatt. Jeg har det sånn selv, at de opplevelsene som man går på uforberedt, gjerne er de opplevelsene man sitter igjen med som de sterkeste og fineste, sa Renolen.

Lær av Sameblod

– Den svenske og sørsamiske filmen Sameblod har norgespremiere, og deltar i det flotte konkurranseprogrammet vårt «New Directors», hvor deltakerne kan ha laget maks tre spillefilmer, fortalte festivaldirektør Silje Engeness i Kosmorama til vårt radioprogram «Filmofil».

Sameblod har rasket med seg absolutt alt av fantastiske priser på sin vei. Filmen følger den unge samiske jenta Ellen Marja, som føler seg mistilpass i både den samiske og den svenske kulturen. Den tar opp en sterk formidling av identitet og tilhørighet, fra en tid hvor raseundersøkelser, krenkelser og forskjellsbehandling var en del av hverdagen. Temaene fra filmen er dagsaktuelle, og berører enda folk i dag.

Vil du vite mer om samisk historie? Les vår forskningssak om temaet her.

– Hun som spiller hovedrollen er et naturtalent av en skuespiller, og de vant også den gjeve prisen Golden Dragon Awards på Filmfestivalen i Göteborg, som er den største filmprisen du kan vinne. Så nå har filmregissør Amanda Kernell fått én million kroner til å begynne på en ny film. Vi gleder oss allerede til å ha premiere på denne filmen en annen gang, sa Engeness.

Vår student på Kosmorama

Foto: Hans Fredrik Sunde Student Saber Ben Ouaz skal delta på Kosmorama for første gang.

Hvilken eller hvilke filmer kan du absolutt ikke gå glipp av under Kosmorama 2017?

– Det er mange spennende filmer som står i årets program, men de filmene jeg gleder meg mest til må være Free Fire, Kammerpiken, Halal Love og Denial. Disse filmene har en fremragende tematikk og særegne filmatiske teknikker, som er gjort med nøyaktig presisjon.

Hvorfor deltar du på Kosmorama 2017?

– Jeg deltar i årets festival som en «medieviter i praksis», noe som betyr at jeg jobber med festivalen i noen uker for å få kunnskap og erfaringer som blir grunnlaget for min bacheloroppgave. Jeg ville jobbe med Kosmorama fordi film er noe alle har et forhold til, og det er et avbrekk fra hverdagen. Film gir et innblikk til en annen verden, eller et annet ekte eller fiktivt liv – noe man ikke nødvendigvis har muligheten til ellers.

Vil du anbefale medstudentene dine i Trondheim å delta?

– Det vil jeg absolutt. Med en studentpris på 795 kroner for festivalpass, med tilgang til rundt 80 filmer og en del andre arrangement, er det rett og slett et kupp. Jeg gleder meg som en liten unge!