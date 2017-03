Radio Revolt - ny musikk på spillelistene

Ny uke, nye tunes. Til deg, fra oss i musikkredaksjonen.

Baya - «It’s Over (Today)»

Andrew Baardsen har i en årrekke satt sitt preg på musikk-Norge, som gitarist, produsent, remixer, og nå som soloartist under navnet Baya. Han slapp akkurat sin første fullengder, eller dobbelt-EP som Oslo - Harlem / Harlem - Oslo egentlig er, på eget plateselskap, etter et par veldig spennende singler. Plata tar oss gjennom et ganske variert elektronikalandskap, fra nesten ambient til nesten pop, og «It’s Over (Today)» ligger utvilsomt i den catchy enden av spekteret. – Even Steine

Live Sollid - «My Empty Apartment»

Live Sollid har sluppet ny singel, og for en deilig liten karamell dette er! Gitarspill som minner om en svunnen tid akkompagnerer lekent den vakre og sarte stemmen til Sollid. Harmonier liknende Fleet Foxes farger lydbildet og en lengter til en lat og søvnig søndagsmorgen i mai med kaffe i koppen og ensomhet av den gode typen. – Tiril Hognestad

Brother Ali - «Own Light (What Hearts Are For)»

Vår alles favoritt muslimske albino-rapper Brother Ali er tilbake. Akkompagnert av en lystig og tungt produsert instrumental av Ant, produsent i Atmosphere, spytter Ali lidenskapelig og målrettet om nestekjærlighet, fred og Guds allmektige evner. Teksten kan til tider minne i overkant om søndagspreken i Nidarosdomen, men Brother Alis behagelige flow gjør at første singel fra hans kommende album All The Beauty In This Whole Life, blir en trivelig affære. – Martin Ørbeck

Svalestup - «Alt du treng»

Jeg får lyst til å traske rundt på bakklandet i sommerkjole, hatt og shades når jeg hører på denne livlige indierocken. Låta har en fengende og kul rytme, en leken melodi, tydelig vokal, og så synger han på nordlendning. Denne låta var ordentlig koselig, håper de har et album klart til meg når jeg skal ligge på stranda i sommer. – Anna Leikanger Voje

Azealia Banks / Lunice - «Crown»

Den britiske rapperinnen er tilbake med en singel som er like høy på seg selv som vanlig! Hun feirer å være tilbake i rampelyset, rosa limonade og navlepiercingen sin - cool. Variert og fengende låt, ymse elementer, men flyten på versene er kanskje litt basic. Døm selv. Lunice er som alltid en heftig produsent! –Håvard Bjørkøy

Simen Mitlid - «I Don´t Care»

Det er alltid noe sjarmerende med banjo-klimpring og myk falsett, og dette er intet unntak. Denne svevende indiefolk-låta gir meg throwback til skogsturer med høstfarger og The Paper Kites på øra. Det organiske og muntre soundet er lettfordøyelig og behagelig – man kan ikke la være å slappe skikkelig av. – Emilie Pedersen

The Shins – «Painting a Hole»

De gamle indierockerne i The Shins er tilbake med ei ny og etterlengta plate, Heartworms, som kommer allerede denne fredagen. «Painting a Hole» er den fjerde singelen de deler fra plata. Lydbildet er i kjent The Shins-stil, med lekne melodier og James Mercers karakteristiske vokal. Bandet ble nylig sluppet til Øyafestivalen, og jeg vet om flere hjerter som gleder seg til dette. – Katrine Andresen

Sjekk ut spillelista her: