Nye navn til Starmus

Festivalen slapp i dag sitt første artistnavn, og tre nye nobelprisvinnere.

Musikk- og vitenskapsfestivalen Starmus slapp på en pressekonferanse i Stockholm i dag nyheten om at regissøren Oliver Stone og programlederen Larry King vil delta på festivalen. Dette melder Adressa.no.

Stone har blant annet regissert de prisvinnende filmene Midnight Express, Wall Street og Platoon, mens King var programleder for Larry King Live, et av de lengstlevende talkshowene noensinne, fram til 2010.

Den norske sangeren Ane Brun ble ifølge Adressa.no i dag det første navnet sluppet fra den musikalske delen av festivalens program. Etter dagens nye foredragsholdere ble annonsert har antallet steget fra 30 til 46. Blant disse er det ti astronauter og ti nobelprisvinnere, inkludert NTNUs May-Britt og Edvard Moser.

Starmus i år har «Life and the Universe» som tema, og vil ifølge NTNU ikke bare feire syntesen mellom vitenskap og musikk, men også berøre temaer som opprinnelse og evolusjon, samt samfunn og globale spørsmål. Den vil finne sted i Trondheim mellom 18. og 23. juni. Du kan lese mer om årets Starmus her.