Elisa Elmies oppfordrer dagens studenter til å ha et større fokus på det grønne skiftet og samfunnsansvaret man har gjennom utdanningen.

Som student er verken bærekraft eller det grønne skiftet ukjente begrep. På sin blogg skriver rektor Gunnar Bovim at NTNU har som mål at alle uteksaminerte studenter har gode verdier og grunnleggende kunnskaper om bærekraftig utvikling. Men hva bruker vi egentlig denne kunnskapen til når vi begynner i arbeid? Som student og ung arbeidstaker forventes det at vi er nyskapende og initiativrike. Hva om hver nyutdannede ikke bare var dette i sitt arbeid, men også i sin utforming av arbeidsplassen? Å gjøre sin lønn grønn kan gå fra små grep som søppelsortering til å ha fokus på større prosesser som materialbruk og transport.

En god utdanning som vektlegger det grønne skiftet gjør oss i stand til å se hvor det er rom for forbedringer og hvor vi kan finne nye løsninger på utfordringer. I tillegg gjør et økt fokus på miljø og klima at bærekraft og lønnsomhet kan gå hånd i hånd. Se for eksempel på Veidekke som har forpliktet seg til FNs togradersmål. Deres ambisjon om å være best på miljø i praksis har ført til utvikling av mer miljøvennlige betongsammensetninger som reduserer CO2-utslipp. Samtidig jobber de med omlegging til lavtemperaturasfalt, også kalt framtidens asfalt.

Dette er eksempler på initiativ som ikke hadde vært mulig uten en teknologisk bakgrunn og et sterkt ønske om å ha utelukkende positiv innvirkning på dagens bærekraftarbeid. Det handler om å være smart når man skal bli grønnere. Vi som er studenter må bruke vår kompetanse til å løse utfordringene vi står framfor i dag, både som enkeltmenneske og utad i samfunnet.

Vi i Klimadagen har et sterkt ønske om at dagens studenter skal ha et enda større fokus på det grønne skiftet og det samfunnsansvaret som følger med utdanningen. 7. mars arrangeres derfor Klimadagen med tematikken «Gjør din lønn grønn». Velkommen til en hel dag med inspirasjon og innsikt rundt hvilke muligheter som finnes for å bruke akkurat din utdanning til å jobbe for en grønnere framtid.