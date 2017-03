Derfor slipper ikke Google deg inn

NTNU-studenter må utføre «meningsløse» oppgaver for å få søke på Google.

Siden mandag 6. mars har ikke ansatte og studenter på NTNUs nett fått søke på Google uten først å bevise at de er mennesker. For å bevise sin menneskelighet må man plukke ut alle bilder som passer et visst kriterie, for eksempel alle bilder som inneholder et fjell, fra et utvalg man blir vist.

NTNU har lagt ut en driftsmelding om problemet. Der skriver de at dette sannsynligvis skyldes «kompromitterte maskiner» på nettverket deres. De har tatt kontakt med Google for å forsøke å få dem til å oppheve sperringen.

Foto: Skjermdump Dette bildet har møtt nesten alle studenter og ansatte ved NTNU siden mandag morgen

Foto: Skjermdump Etter å ha lovt at man ikke er en robot, må man bevise sin uskyld ved å løse en oppgave av denne typen.

Kompro-hva-for-noe?

En «kompromittert datamaskin» er en datamaskin som ødelegger for en tjeneste, i dette tilfellet Google. For eksempel kan den sende spam-e-poster eller søke veldig mange ganger fort etter hverandre, slik at den overbelaster Googles servere og gjør livet surt for andre brukere.

Årsakene til at en datamaskin oppfører seg dårlig kan være mange: Det kan være at datamaskinens eier selv står bak. Langt oftere skyldes feilen at en utenforstående har klart å få en intetanende bruker til å installere programvare på datamaskinen som gjør at den utenforstående kan bruke maskinen til sine egne formål. For eksempel kan de bruke den som en av mange maskiner i et «distribuert tjenestenektangrep», der mange uavhengige maskiner blir brukt til å overbelaste en tjeneste.

I noen tilfeller er årsaken så uskyldig som at et program henger seg opp. Dette var grunnen til at en av Studentmedienes datamaskiner fikk Språkrådets ordbøker til å bli overbelastet i oktober i 2015. Den hadde da bestemt seg for å søke på ordet «tjene» fem ganger i sekundet.

Foto: Skjermdump «Men nå ser idyllen ut til å være brutt.» Universitetet i Oslos ansatte var ikke særlig blide for ordbok-blemmen vår. At det var slik rivalisering innad i filologmiljøet at man kunne tro at det var sabotasje fra samme fagmiljø på NTNU, ante vi ikke.

Om det faktisk er en datamaskin på nettverket som har skylden hos NTNU vites ennå ikke. Det kan også være en falsk alarm hos Google. NTNUs IT-avdeling skal komme tilbake til oss med svar så snart de vet mer.

Du lærer opp morgendagens datamaskiner

Oppgavene som NTNU-studentene inntil videre må løse leveres av den Google-eide tjenesten Recaptcha. Det spesielle med denne tjenesten er at spørsmålene som besvares ikke bare viser at studentene er menneskelige, men også hjelper datamaskiner å bli mer menneskelige.

Foto: Skjermdump En Recaptcha-oppgave med to ord.

Tjenesten startet i 2007, og oppgavene var da av typen der man må skrive av et bilde med to litt forvrengte ord. Dette er noen en datamaskin har problemer med, men mennesker klarer helt fint. På denne måten kan man stoppe datamaskiner i å overbelaste tjenester – for eksempel ved å søke på ordet «tjene» i sekundet. I dag har tjenesten gått over til oppgaver med bilder som inneholder forskjellige ting, for eksempel katter, butikker og veiskilt.

Men hvordan lærer den av dette?

Det geniale med Recaptcha-tjenesten er at datamaskinen som gir deg oppgaven ikke har hele fasiten: Det ene ordet som vises i en oppgave har den selv skjønt, men det andre har den problemer med. Når den så får vite at du har skrevet ordet den kjenner fasit på riktig, lærer den fasiten på det andre av deg.

Prinsippet bak bildeoppgavene er det samme: Den vet fasit på noen av bildene den viser deg, men ikke alle. Når du sender inn svarene dine, lærer den noe nytt om de ukjente bildene den snek inn. Dersom du er nysgjerrig og litt datakyndig, kan du prøve ut slik bildegjenkjenning hjemme med det kunstige nevrale nettverket Inception-v3, som det også er Google som står bak.

Foto: SanGatiche (CC-BY 2.0) Inception-v3-nettverket er nesten 90 prosent sikker på at dette er et pattedyr, kjæledyr og en katt.

Inntil floken hos NTNU er løst, kan du altså trøste deg med at de ekstra sekundene du må bruke på å du gjør vil gjøre det mye lettere å søke etter bilder på nettet i fremtiden. (Men ikke søk på bilder av «tjene» fem ganger i sekundet; slikt kommer det aldri noe godt ut av.)