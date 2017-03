Haunted Mansions imponerer kun delvis

ANMELDELSE: Lørdagens konsert på Knaus var tam, men det skinner igjennom at bandet har mer å komme med.

Under Trondheim Calling markerte Haunted Mansions seg som et navn verdt å følge med på. Etter oppmøtet på Knaus å dømme, er det flere enn meg som har latt seg imponere av deres hittil eneste utgivelse, fantastiske «Sunshine crawlers». Med kun én singel under beltet hadde trondheimsduoen mye å bevise lørdag kveld.

Duoen var for anledningen utvidet til en kvartett, med bassist og en tredje gitarist. Fraværet av trommesett på scenen er merkverdig, men ikke nødvendigvis negativt, da det prosesserte Gorillaz/Broken Bells-lydbildet fint kler elektrisk og bearbeidet trommelyd. Likevel medfører en ekte trommis en energi som kunne kommet konserten tilgode når det mest spennende som skjer på scenen er et «Takk!» i ny og ne, samt litt mumling mellom låtene.

Tidlig sliter bandet med teknikken, et problem som skal vise seg å vedvare den lille halvtimen konserten varer. At husteknikernes lys og lyd heller ikke er på topp hjelper ikke. Bandets backingspor streiker flerfoldige ganger, noe som i seg selv ikke trenger å være ødeleggende. Men når det viser seg at det aller meste vi hører i salen er backingtracket, føles hele greia litt som en tam illusjon. Da savner jeg trommis.

Det er leit. Hele veien skinner det igjennom at dette er folk som virkelig har noe mer å komme med. Flere av låtene høres fantastiske ut, innenfor de samme spennende trip-hop-møter-pop-rammene «Sunshine Crawlers» leker med. Men god musikk er ikke synonymt med god konsert, og begge deler krever prøving og feiling. Samtidig er bandet er rykende ferskt, og forventninge burde kanskje stilles inn deretter. Ingen starter på toppen. Likevel - i overkant utstrakt bruk av backingtracks, kombinert med tekniske problemer og lavt energinivå er ingen suksessoppskrift.

Akkurat denne konserten havner nok ikke i historiebøkene, men et tilgivende Knaus-publikum virker passe fornøyd. At Haunted Mansions er kult er jeg ikke i tvil om, det har de allerede bevist på innspilling. Om de forblir et såkalt studioband gjenstår å se, for denne konserten var ikke nevneverdig imponerende.