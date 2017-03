Ingen gratis lunsj for gutta

Martine får gratis lunsj og mattehjelp. Det gjør ikke Bartosz. Er det urettferdig?

Kjønnsfordeling på Kalvskinnet Av 16 fag på Kalvskinnet er det bare fire av dem hvor jenter er i flertall

På linjen for elektroingeniør er det færrest jenter, med åtte jenter på et studie med 143 elever (5.6 prosent)

På linjen for Bioingeniør er det guttene som er i mindretall. Her er 83 prosent jenter. Kilde: opptakstallene for tidligere Fakultet for teknologi ved HiST fra høsten 2016.

Prosjektet Jenter og teknologi skal sørge for at færre jenter faller fra teknologistudier på Kalvskinnet. Studentene er uenige om hvorvidt tiltaket kan regnes som ekskludering av guttene eller ikke.

På campus Kalvskinnet har det lenge vært et problem at jenter er underrepresenterte ved teknologifagene. NTNU har siden høsten 2013 satt i gang tiltak i form av egne arrangementer for jenter. Håpet er at dette skal hindre at de faller fra studiet grunnet mangel på kontakt med andre jenter.

Torsdag 2. mars etterlyste Under Dusken studenter som ville stille til intervju via Jodel, en app der man kan kommunisere med andre anonymt.

Dette ble gjort etter at vi fikk et anonymt tips om at det var mye frustrasjon rundt disse tiltakene på Kalvskinnet. Innlegget viste seg å skape stort engasjement, og har over 70 kommentarer.

Saken fortsetter under et utvalg kommentarer fra Jodel-tråden.

Mangel på jentevenner

Arrangementene som inngår i ordningen består blant annet av gratis lunsj, konferanser og mattehjelp. Disse godene går kun ut til jentene på Kalvskinnet, og er hovedsakelig rettet mot linjene hvor det er få jenter. Guttene på Kalvskinnet får ikke mulighet til å delta på disse arrangementene.

Aktivitetene arrangeres av Jenter og teknologi-prosjektet. Prosjektleder Ragnhild Madsen for mener behovet for flere jenter er svært nødvendig.

– Undersøkelsen viste at jentene avsluttet studiene på grunn av at de følte de ikke fikk etablert en vennekrets med andre jenter. Dette var en større grunn enn at man for eksempel strøk på eksamen, sier Madsen.

Ordningen ble startet på bakgrunn av en frafallsundersøkelse gjort mens Kalvskinnet fortsatt var del av den gamle Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).

Upassende finansiering

I tillegg til lunsj, samtalegrupper og konferanser har jentene en hyttetur på høsten hvor blant annet Sit holder motivasjonskurs og mat serveres. Prosjektet finansieres av fakultetene for Informasjonsteknologi og informatikk, Ingeniørvitenskap og Naturvitenskap. Videre er Siemens og Sopra Steria også med på finansieringen.

NHO, Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering støtter bare Jentekonferansen, som er en av aktivitetene i Jenter og teknologi. Sit bidrar med rabatt på middag, samt gratis kurs.

Anders Storrø går andreåret på elektronikk på Kalvskinnet. Han mener det er upassende at fakultetene finansierer prosjektet.

– Når universitetet går inn for å finansiere prosjektet synses jeg det blir litt feil. Det blir sånn at skolen finansierer et prosjekt som ekskluderer på bakgrunn av kjønn. Hadde det vært samme opplegget rundt for eksempel religion hadde jo folk reagert kraftig.

Prosjektet kan også skape splid mellom studentene, mener Storrø.

– Jeg har selv vært med i flere krangler om skiller som har oppstått rundt dette prosjektet. Det skaper jo ikke akkurat harmoni blant studentene heller, sier han.

Urettferdig, men nødvendig

Martine Grundvåg Thorberg går førsteåret av maskiningeniørstudiet ved Kalvskinnet. Hun deltok på Jenter og teknologi-prosjektet i høst, og kan skjønne at noen gutter kan finne denne ordningen urettferdig.

– Når vi sitter nede i kantina på campus og vi jentene får masse gratis mat, reagerer jo guttene på det. Nå som vi er flere og flere jenter her på Kalvskinnet, kan det etter hvert bli litt urettferdig, sier hun.

Likevel mener Grundvåg Thorberg at prosjektet har hjulpet mye for miljøet på campus, og at det absolutt er nødvendig.

– Det er et kjempebra tiltak, spesielt første semesteret når du ikke kjenner så mange. For de av oss som er på linjer med få jenter er det en fin mulighet til å møte andre jenter på tvers av linjene.

I høst var det 12 jenter som startet på maskiningeniørstudiet på Kalvskinnet. Totalt er det 90 på studiet det første året. Linjen for informatikk er dårligst stilt. Her er det bare 7 prosent jenter på studiet, altså er tre av totalt 43 elever jenter.

Bevisst forskjellsbehandling

Studentpolitisk ansvarlig Joakim Solheim i Trondheims Teknikersamfunn TTS, sier jenter er veldig spredt på linjene på Kalvskinnet. Han mener derfor Jenter og teknologi er en mulighet for å samles på tvers av studielinjer. Likevel er han klar over at prosjektet kan gå for langt.

– Det er mulig å argumentere for at den faglige biten av prosjektet har gått litt langt. Mattehjelp kunne blant annet vært felles, guttene trenger også hjelp i matematikk, sier Solheim.

Prosjektleder Ragnhild Madsen er klar over at noen kan oppfatte fordelene jentene får som urettferdige, likevel håper hun folk skjønner hensikten bak dem.

– Dette er en diskriminering vi gjør med vilje, en bevisst forskjellsbehandling, om du skjønner. Vi er klar over at det er en forskjellsbehandling, men vi gjør det for å oppnå at færre jenter skal slutte på studiet, sier Madsen.

Likevel burde det også vært fokus på guttene som faller fra, mener Anders Storrø.

– Fokuset treffer ikke bredt nok, det burde nå ut til guttene også. Dette gjelder spesielt når det er frafall generelt, også blant guttene, sier han.

Det hadde vært ideelt om universitetet og fakultetene finansierte prosjekter som gikk mot å unngå frafall for begge kjønn, ifølge Storrø.

– På bioingeniørutdanningen har fakultetet for teknologi igangsatt et eget prosjekt for å forhindre frafall av gutter. Det planlegges også tiltak for å rekruttere flere gutter. Vi ser for oss at dette på sikt kan inngå som en aktivitet i et større kjønnsbalanseprosjekt.

Guttene tenker ikke på det noe særlig

Bartosz Jakubowski går førsteåret maskin på Kalvskinnet. Han synes det er greit at jentene får fordeler gjennom prosjektet. Han forteller dessuten at guttene han har snakket med ikke tenker så mye på det.

– Vi har egentlig aldri tatt det opp, og vi har heller ikke tenkt noe særlig på det. Men hvis jenter dropper ut fordi de synes det er for mange gutter, så er jo prosjektet nødvendig, sier Jakubowski.

At guttene jevnt over er positive til prosjektet, er også inntrykket prosjektleder Ragnhild Madsen har fått. Hun sier at det også virker som guttene har behov for flere jenter på linja.

– Vi har i hovedsak fått positive tilbakemeldinger, spesielt når vi går rundt og forteller om prosjektet. Da vi hadde foredrag for elektro klappet guttene veldig når vi fortalte om dette. De vil vel ha flere jenter på studiet de også tenker jeg, sier Madsen.