Økt miljøfokus på campus

I løpet av våren kommer det nye miljøstasjoner ved alle NTNU-eide bygg i Trondheim. Spire håper at flere studenter begynner med kildesortering.

NTNUs miljøambisjoner «NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskningen i egen praksis for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet.»

Om avfallsmengder: «NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 prosent i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 prosent innen 2020.»

Dokumentet er å finne i sin helhet på NTNUs nettsider. Kilde: NTNU.no/miljo

Under et dekanmøte i 2012 satte NTNU seg flere målsettinger på miljøfronten, blant annet kildesortering. Til nå har det vært en gradvis innføring av kildesortering gjennom miljøstasjoner rundt om på de ulike campusene. Per dags dato er det innført fullstendig eller delvis ved Kjelhuset, Varmeteknisk, Infohuset, Dragvoll og Moholt. NTNU har planer om å få innført ordningen i alle NTNU-eide bygg i løpet av våren, og ved alle campus i løpet av 2017.

Restavfall, papp og pant ved alle stasjoner

Prosessleder for avfallshåndtering Wenche Karlseng ved NTNU, jobber med å legge til rette for at studenter og ansatte ved universitetet kan sortere avfallet sitt direkte. Hun forteller om en omfattende prosess. Et pilotprosjekt ved Kjelhuset i 2014/2015 la grunnsteinen for det som kommer til å bli en universell løsning for hele NTNU.

– På grunn av store kostnader ble innføringen delt opp i flere mindre prosjekter. Dette startet med pilotprosjektet, og blir utført over en treårsperiode, forteller hun.

Ved de nye miljøstasjonene vil det være mulig å sortere i tre avfallssorter: restavfall, papp og pant. Vi så i pilotprosjektet ved Kjelbygget så mann at mye av plasten som ble kastet var skitten. Derfor vil ikke alle miljøstasjoner ha plastsortering.

I tillegg til standardstasjonene, vil hvert bygg ha en utvidet stasjon for plast, metall, hermetikk, glass, og batteri.

– Etter hvert som det blir innført, er det viktig med en fortløpende dialog med både studenter og ansatte. Med slik oppfølgning prøver vi å gi et så godt tilpasset tilbud som mulig.

I første omgang vil denne innføringen gjelde for alle NTNU-eide bygg. Enkelte må vente litt lenger før avtaler med huseiere er helt i boks.

Mener NTNU er sent ute

Miljøorganisasjonen Spire er opptatt av viktigheten av å kildesortere. Leder Anja Bache-Wiig Solberg for Spire Trondheim forteller at man nå har sjansen til å få med studentene.

– Det er et utrolig viktig tema det er snakk om. Vi i Spire mener man må huske å se på avfall som en ressurs, og at det dermed er essensielt med kildesortering, forteller Solberg.

Selv om hun har mye bra å si om kildesortering og NTNUs initiativ, er hun fortsatt kritisk til at det kommer såpass sent.

– NTNU kommer jo egentlig litt etter. Ved flere besøk i Oslo har jeg sett at de har hatt en slik praksis i flere år nå. Men nå som tilbudet er her er det viktig å utnytte sjansen.

Bruker matavfall til biodiesel

– Kildesortering fungerer når enkeltpersoner føler et ansvar. Hvis NTNU får med studentene og legger til rette for det, er det garantert mange som vil ta del i tilbudet, sier Solberg.

Hun ønsker også mer fokus på bruk av matavfall til for eksempel, kompost eller biodiesel. Her kommer Karlseng med en gladnyhet til miljøorganisasjonen.

– Akkurat nå har vi en ordning med matavfall. Foreløpig gjelder det kun de store kantinene, men vi jobber med å få det innført på flere bygg. Alt av matavfall fra NTNU sendes til Ecopro på Verdal, hvor det brukes til å lage biodiesel. Vi ser også etter nye muligheter, gjerne lokalt. Dialogen er i gang med både kommune og andre aktører her i byen for å finne gode løsninger. Vi har jo et stort ønske om å bruke det til kompost, slik at vi på en måte gir det tilbake til jorda.

Håper på snøballeffekt

Karlseng sier at det er opp til studentene å ta del i tilbudet som skal gis.

– Man må rett og slett ha fokus på avfallshåndtering. Det er jo ikke tvil om at noen er veldig opptatt av det. Når noen bryr seg så håper man jo på at resten skal følge etter. Jeg oppfordrer studentene til å bli kjent med NTNUs miljøambisjoner, og bli mer bevisst på temaet, legger Karlseng til.

Solberg sier mye av det samme, og setter ytterligere fokus på studentengasjementet.

– Engasjer deg, og snakk om det i hverdagen. Akkurat nå er miljøproblemet det verste vi står overfor. Ved at du retter fokuset mot det, vil både du og de rundt deg bli mer bevisst på det i hverdagen.