Dyrest er ikke alltid best

Test av vaskemiddel Premium Effekt Color: flytende, rommer 17 vask (750 ml), 20 kr på Europris

Omo Color: flytende, rommer 17 vask (595 ml), 49,90 kr på Europris

Bitex: pulver, tilsvarer ca 18 vask (0,6 kg), 24,90 kr på Europris

Unix Color: pulver, tilsvarer 27 vask (1,1 kg), 29,80 kr på Bunnpris

First Price farget og hvitt tøy: pulver, tilsvarer79 vask (3 kg), 10,90 kr på Bunnpris

Det finnes flere ulike vaskemiddel på markedet. Det kan være vanskelig å vite hva man bør velge når prisforskjellene er såpass store. Vi har testet fem ulike merker, fra billigmerker som First Price og Biotex, til Omo, som er litt høyere opp i prisklassene.

Kjipt å være fattig student

De fleste studenter kjenner seg sikkert igjen i det å ha lite penger på slutten av måneden. For de som ikke har jobb ved siden av skolen, kan det fort bli litt tynt i lommeboka. På stramt studentbudsjett er det viktig å prioritere, og da havner kanskje ikke vaskemiddel høyt opp på lista. Vaskemiddel kan være nokså dyrt, spesielt hvis man vil være helt sikker på at klærne blir fine og rene og de vanskelige flekkene forsvinner. Tre forskjellige typer vaskepulver og to typer flytende vaskemiddel skulle testes. Ti helt rene kluter ble skitnet til med egg, nugatti, ketsjup og foundation. Alle maskinene ble kjørt på samme program: 40 grader kulørtvask, og det ble tilsatt tilsvarende lik mengde med pulver og vaskemiddel for å få mest mulig nøyaktig resultat.

Resultat: Flytende er best

Den gode nyheten er at alle merkene fjernet de fleste flekkene, den dårlige nyheten er at ingen klarte å fjerne foundationflekkene. Resultatene er basert på pris, lukt og hvor mye av sminken som hvert middel klarte å fjerne.

Den store vinneren både når det gjelder resultat og pris er Europris sitt eget flytende vaskemiddel, Premium Effekt Color. Denne fine, fargerike flaska rommer 750 ml og 17 vask. Premium Effekt er den som har tydeligst resultat på fjerning av foundationflekkene, selv om den ikke fjernet alt. Det skader ikke at vasken luktet godt heller.

Omo Color kommer på en sterk andreplass, men den er også den dyreste i testen og en av de to som tilbyr minst mengde vask. I likhet med testens vinner gjorde Omo det relativt bra på foundationflekkene. Grunnet den høye prisen og at den ikke var like effektiv på flekkfjerning, når den ikke helt til topps.

På tredjeplass finner vi vaskepulveret Biotex Color. Tidligere tester av vaskemiddel har vist at pulver kommer best ut. Derfor var det noe overraskende at alle de tre pulver-vaskemidlene havnet lengst nede på lista i denne testen. Av de tre var det Biotex Color som luktet best, og prisen er også veldig gunstig.

På en delt sisteplass finner vi Unik Color og First Price farget og hvitt tøy, begge tilhørende Norgesgruppens billigmerker. Ingen av merkene var særlig effektive på flekkfjerning og ikke luktet vasken spesielt ren heller. First Price er den billigste i testen, men i denne omgang er det ikke nok når det ikke lukter rent.

Testen tar ikke høyde for eventuelle langtidseffekter ved bruk av vaskemidlene.