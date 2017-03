Skygg banen for Don juan(ne)

Er du typen kvinne som liker å bli jaktet på, men er lei av at menn har lagt igjen bøssa?

Nervøsiteten har tatt overhånd et par ganger allerede og jeg har Eminem på hjernen sammen med et inderlig ønske om å holde ned dagens spagettimiddag. Sminken kommer på, litt for mye øyenskygge og det virker som om jeg prøver for mye, for lite concealer og jeg ser uopplagt ut. Mantraet om at det er det «indre» som teller går om og om igjen i hodet mitt, men for å være helt ærlig har jeg aldri vært mer selvbevisst om både antrekk og sminke.

Jeg klarer å dra meg til Work Work og møter fotografen som blir min dedikerte wing(wo)man, for det må man ha ifølge The Game. Boken anbefaler også å smile hver gang du går inn i et nytt rom, så jeg åpner døren og gliser panisk. Vi får en øl innabords, og begynner å speide etter potensielle ofre. To gutter som sitter alene på et bord ser ut som et ikke altfor vanskelig bytte.

Det tar nesten ti minutter før jeg kommer meg av stolen. Fotografen ba meg få ræva i gir, og før jeg visste ordet av det var jeg på vei til gutta. Jeg åpnet med et «Hei!» og med en litt skjelvende stemme klarte jeg til slutt å stotre: «Du er så søt at jeg får hull i tenna!».

Med stoltheten som innsats

Tradisjonelt sett har vi kvinner alltid vært de jaktede. Menn har som oppgave å beile, mens vi sitter tålmodig på en stol med en øl og prøver desperat å få øyekontakt med noe pent å se på. Er det ikke på tide at vi kvinner tar tilbake natten og gir gutta litt fri fra å måtte stirre døden (kvinnen) flørtete i hvitøyet?

På internett finnes det en myriade av råd om hvordan best sjekke damer – alt fra sjekkereplikker, sjekkekurs og sjekke-no-no's. For oss kvinner derimot er det lite å finne. For å kunne utøve dette empiriske forsøket på byen, måtte det derfor teknikker utviklet for og av menn til for å se hvor langt det ville ta oss. Det skulle ikke mange kapitler til i The Game før jeg innså hvor mange av triksene jeg tidligere har falt for selv, men det å skulle servere noen manipulerende komplimenter som ikke egentlig er komplimenter, kalt negging, fristet lite.

Tannråte

Foto: Hedda Rysstad SJARM: Vår journalist hoppet ut på dypet i et hav av menn.

– One-liners som kun kan gå til helvete er en forsvarsmekanisme. På den måten kan du alltids si at du visste det ville gå skeis, samtidig som du beholder stoltheten. Og det er nettopp dette med stoltheten som er så vanskelig.

Skal vi likevel ta Løvstads ord for god fisk må vi huske at jo mer stolthet som står på spill, jo større er suksessfaktoren. Sjekketeknikker du finner på nett og i litteraturen må man ifølge ham kun bruke som støttehjul.

– Du må kunne våge å gå bort og si hei. Vær grei og gå ned i dybden på samtalen. Slik kan du skape en trygghet som forhåpentligvis vil utvikle seg til en trygghet til å være naken sammen.

Huleboer-mentalitet

Foto: Hedda Rysstad

Etter en lang prat med hva som viste seg å være to svært oppegående ingeniører ble vi forklart at alt om sjekking egentlig er instinktivt.

– Tenk tilbake til hvordan sjekking funket 5000 år siden og hvor mye enklere det egentlig er i dag. Jenter kan jo egentlig bare komme opp til en fyr å si hva som helst og det ordner seg, forteller en av ingeniørene som skal få forbli anonym.

Trønderen på sidebordet deler svært engasjert med oss at menn er huleboere, og helst slår klubba i hodet på dama og drar henne etter håret til hula.

– Risikoen er jo at noen blir for ivrige og slår to ganger, og da er det positivt å være litt tjukk i hodet, skyter den andre ingeniøren inn.

Sure cocktails

Bartendere er nok de som får føle mest på kvinners oppmerksomhet ute på byen. For hvem kan vel egentlig motstå en kjekk mann med forkle, som kan alt om øl og blander drinker som en Tom Cruise fra filmen Cocktail?

Etter råd fra en god venninne tok jeg turen opp til baren, ventet til den kvinnelige bartenderen skulle bli opptatt for så å spørre den mannlige «Hvilken øl anbefaler du?». Og svar fikk jeg jammen meg, og etter å ha fått smakt på tre forskjellige hveteøl får jeg høre at bartenderen egentlig er en cocktail- ekspert. Jeg våget meg til å spørre «Hvilken drink tror du at jeg foretrekker?» og fikk høre:

– Noe surt og syrlig tror jeg, for eksempel Whiskey Sour.

Jeg må ha gjort litt av et førsteinntrykk.

Foto: Hedda Rysstad

Dønn ærlig

– Det som fungerer best etter min mening er det vi i miljøet kaller radical honesty. Det vil si å møte en person og uttrykke det du virkelig mener til ham eller henne. Dette er jo kulturelt utfordrende, men det vil kunne ta deg langt, forteller Løvstad.

Tydeligvis hadde jeg trådd feil i mitt møte med bartenderen, og etter å ha spurt om han la merke til at jeg sjekket ham opp, fikk jeg et forvirret «nei?». Bartender «Bjarne» forklarte litt slu at enhver bartender vil motta hundre forespørsler om øl hver dag, men anbefaler at man tilbringer litt tid i baren om man har et godt øye til bartenderen.

– Litt lengre øyekontakt og et smil vil også fange oppmerksomhet min, forteller bartender «Bjarne».

Ninjasjekking

– Pass på å ikke bli for offensiv. Vær smooth og sjekk som en ninja. Personen du flørter med skal tenke at du er interessant og at du vet hva du driver med, anbefaler Løvstad.

Han forsker for tiden på dødsangst. Hans siste tips er at man kan prøve å vri samtalen inn på personens dødelighet.

– Når man prater om for eksempel eksistensialisme og andre temaer om livet og døden, er sjansen for at reproduksjonsadferd i både menn og kvinner øker.

Som vil si at da er det en større sjanse for at kvelden ender med noe litt gøy.

Til tross for en hel kveld med stoltheten blottlagt på bordet, fikk jeg likevel forespørsel om date fra en av ingeniørene på Øx. Kvelden var kanskje ikke helt så katastrofe som jeg først hadde tenkt. Om du fremdeles kvier deg for å ta initiativ på byen, har fotografen et visdomsord til deg:

«Det er når alt er skikkelig kleint at du virkelig kjenner at du lever.»