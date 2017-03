Bugner av musikkglede og potensial

Cashmere factory – Heights Resort

Indiepop-gruppa Cashmere Factory fra Ålesund har vært på offensiven i det siste. Med flere singler, konserter og fjorårets Musikkpris i Sunnmøre under beltet har de nå sluppet sitt første album. Etter å ha blitt positivt overrasket under Trondheim Calling har jeg allerede rukket å få dilla på noen av låtene. Det som slår meg raskt er hvor varierte låtene er – noen er glade med livlige og fengende rytmer, mens andre klinger dystrere. På mange måter virker gruppa som et sammensatt musikalt kollektiv, hvor ulike humør og impulser utfyller hverandre.

Låter som «Young» og «Feelgood» feirer ungdomskulturen, med et snev av humor som ikke overdriver på YOLO-faktor. Lydbildet består i stor grad av klassiske power-refreng med mye trykk og koring. Det kan fort bli litt mange elementer og taktskifter å forholde seg til, men det fungerer. Låter som «Blonde» og «Mosey» har igjen et helt annet tempo og uttrykk. Her får vi høre roligere og funky rytmer. Produksjonsmessig har Cashmere Factory mye å gå på. Jeg får følelsen av at jeg hører på et konsertopptak, og vokalisten virker å slite med å artikulere seg raskt nok.

Det nest siste sporet på plata, «Resort», varer et drøyt minutt og er heller overflødig. Slike kunstpauser kan ofte virke mot sin hensikt, og ødelegge den gode flyten. Siste låt «Differ Stiffer» er også rimelig anonym sammenlignet med kraftige låter som «Paw». Det er riktignok risikoen man tar når man lager et eksperimentelt album, selv om det på mange områder absolutt har lønt seg for gruppa.

Det er vanskelig å skille seg ut som indiepop-band, men Ålesundgjengen har en egen sound og mye potensiale. De har allerede etablert en veldig god tilstedeværelse på scenen – låtene er litt enten eller, men jeg gleder meg til å følge gruppa videre.