Rockemaskinen fra Trondheim

Spidergawd både blør og svetter, men gråter minimalt.

I en musikkhverdag hvor merkelappen «indie rock» synes å passe det aller meste som blir gitt ut, har trondheimsbaserte Spidergawd trofast holdt rockefanen høyt hevet. Siden 2014 har bandet som i dag består av vokalist og gitarist Per Borten, trommis Kenneth Kapstad, bassist Hallvard Gaardløs og Rolf Martin Snustad på saksofon, gitt oss ett album i året samt drøssevis med konserter i både inn- og utland. Jeg tok en prat med Per og Kenneth for å se nærmere på maskineriet bak dette bandet, og for å høre hva de tenker om det nye albumet Spidergawd IV.

– Det har vært tre år med deilig, hard jobbing. Litt blod, hundrevis av liter med svette men minimalt med tårer. Det er egentlig litt rart å prøve å se bakover – vi har jo akkurat starta!

Det kan Kenneth fortelle meg når jeg spør hvordan ferden med Spidergawd har vært så langt. Per legger til at det har vært annerledes å jobbe med dette bandet.

– I bandene jeg har vært med i før Spidergawd har det vært snakk om å jobbe seg opp mot et slags gjennombrudd, for så å fly videre på det. Nesten som en paraglider – starte høyt og så prøve å fly lengst mulig, sier Per.

Han kan også fortelle at i Spidergawd er det bare godt gammeldags arbeid som ligger bak suksessen.

– I Spidergawd har vi jobbet målrettet og jevnt og bygd oss sakte oppover. Ikke noe hype denne gangen.

Tre år har gått siden starten, og Per forteller at han er takknemlig for responsen så langt. Bandet kom farlig nær å vinne Spellemann i 2014, og har fått god omtale i presse både her hjemme og i utlandet.

Han innrømmer at de hadde sett for seg at tilbakemeldingene kunne vært positive, men forteller at de ikke hadde sett for seg at de skulle bli så store i løpet av bare tre år.

– Jeg må si jeg har blitt tatt litt på senga over hvor fort vi har greid å komme oss dit vi er i dag.

Kollektiv arbeidsmoral

Spidergawds evne til å jevnt og trutt levere fersk musikk, og hyppige turneer, er en av bandets kanskje største styrker. Det får bandet til å ligne storheter fra 1960-tallet, da det var vanlig med flere utgivelser i året. Jeg undres litt over hvordan de rekker å gjøre alt sammen, og spør hvordan de klarer å være så produktive.

– Æren må i all hovedsak tildeles øksesvingeren fra Ler (Per, red.anm.), som står bak det aller meste av låtskrivingen og som i tillegg har et helt fantastisk fett studio. Der kan vi leke oss uten å ha tidskniven på strupen i samme grad som hvis vi hadde leid oss inn et sted, forteller Kenneth.

Per har Spidergawd som hovedprosjekt, og mener at det er viktig for produktiviteten. Han legger til at bandet vil fortsette å vokse, men at de har kommet så langt de kan for øyeblikket. Samtidig understreker Per at bandet har en fantastisk kollektiv arbeidsmoral.

– Alle legger så mye i det som de faktisk har mulighet til. Det kan jo ikke bli bedre enn det, sier han.

Når det kommer til turneer understreker Kenneth at dette tross alt er det artigste bandet vet om.

– Så lenge det kommer noen og hører på oss, spiller vi som om det står om livet! Vi har rukket ganske mange runder rundt omkring i Europa, og det kommer bare flere og flere som smiler bredere og bredere for hver gang vi tar turen.

Navnevalget på det siste albumet står i stil med de tre første, men skriveprosessen har vært litt annerledes denne gangen, forteller hovedlåtskriver Per. Først og fremst handler det om at idéene til de forskjellige låtene har blitt jobbet mer med, og at hvert enkelt medlem har påvirket resultatet i større grad enn tidligere.

– Det er veldig fint at engasjementet er såpass stort, det kunne stått «produsert av Kenneth Kapstad» på coveret denne gangen uten at det hadde vært «fake news», sier Per. Kenneth bekrefter at resten av bandet har bidratt mer i skriveprosessen og at han selv har prøvd å være mye mer til stede denne gangen. Han mener albumet ligger ekstremt nært hans musikalske kjerne.

– Dette er uten tvil den artigste plateinnspillingen jeg har vært med på, sier Kenneth.

Retrobandet fra framtiden

Spidergawd er et band som vil vekke interessen hos musikkfans hvis hjerte ligger nærmest 80-tallsstorheter som Iron Maiden og Judas Priest, i sjangeren kalt New Wave Of British Heavy Metal. Spesielt kritikere har påpekt denne likheten. Når jeg spør gutta om de er enige i dette, svarer de at det nye albumet kanskje har nærmet seg NWOBHM, men at Spidergawd fortsatt har sin helt egen sound.

– Jeg har tenkt litt på at denne skiva høres ut som sånn musikk jeg aller helst vil høre på når jeg kommer på hotellrommet etter en konsert for å ta en øl med de andre i bandet, og det må faktisk bety at vi har nærmet oss NWOBHM, sier Kenneth.

At bandet flittig bruker saksofon på låtene bidrar til en lett gjenkjennelig sound. Per forteller meg at dette gjør at de kan strekke seg mot nye uttrykk og at det tross alt er kjedelig å lage det samme albumet hver gang.

– En italiensk musikkjournalist sa følgend: «Spidergawd is an old-school hard rock band from the future.» Jeg liker den beskrivelsen av bandet vårt, sier Per.

Han ikke helt enig i at Spidergawd er et NWOBHM-band.

– Vi høres nok ikke ut som et NWOBHM-band, men på den nye skiva kan du høre inspirasjon derfra. Neste gang er det nok saksofongeneral Snustads tur til å diktere litt, han er glad i lyden av kaktussaft.

Bade Marinen i heavy rock

Selv om en ny Europaturné nå står for døren, kan Trondheimsfans allerede glede seg til høsten. Kenneth forteller at de skal «bade Marinen i heavy rock» under Pstereofestivalen, og Per legger til at det kan bli flere muligheter utover året.

At den klassiske rocken er død har blitt hevdet av flere de siste årene. Spidergawd er beviset på at dette ikke er helt sant – med godt gammeldags arbeid fortsetter de å styrke rockens navn både i Norge og verden.