Ny kunstig intelligens-lab på Gløs

NTNU åpner ny forskningslab i samarbeid med Telenor og Sintef.

Telenor-NTNU AI-Lab åpnes i Trondheim i dag. Det skriver Telenor, NTNU og Sintef i en felles pressemelding . Laben vil bli åpnet med en seremoni hvor blant andre konsernsjef i Telenor Sigve Brekke, rektor ved NTNU Gunnar Bovim og konsernsjef Alexandra Bech Gjørv ved Sintef vil være til stede.

I forbindelse med seremonien vil det bli foretatt demonstrasjoner av det som skal foregå i laben, etterfulgt av en fagdag for kunstig intelligens som vil være åpen for studenter og publikum.

Fremtidsrettet kompetanse

Det nye senteret skal styrke norsk konkurransekraft og tilføre fremtidsrettet kompetanse til samfunnet på kunstig intelligens-feltet.

– Kunstig intelligens er en av de viktigste enkelt-teknologiene i vårt århundre. I fremtiden vil AI kjøre bilen din, revolusjonere kreftbehandlingen og effektivisere offentlige tjenester. Med denne lanseringen ønsker vi å akselerere utdanningen, forskningen og kompetansebyggingen som blir kritisk for Norges evne til å omstillle seg til en gjennomdigital fremtid, sier konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke.

Senteret er finansiert av Telenor med 50 millioner kroner, og selskapets forskere vil delta i felles prosjekter ved lab-en. Sintef skal bidra til å allmenngjøre og industrialisere forskningen, og NTNU stiller med akademiske ressurser og lokaler.

Fundamentalt teknologisk skifte

Telenor-NTNU AI-Lab skal forske på teori og metode innen grunnleggende maskinlæring, samt drive anvendbar forskning på høyt internasjonalt nivå.

Laben blir et åpent og delende senter der aktører fra akademia, etablert næringsliv, startup-miljøer, organisasjoner og myndigheter bidrar til og benytter seg av kunnskapsutviklingen. Senteret baserer seg på etablerte forskningsetiske prinsipper som bidragsyterne må rette seg etter. Sintef sier selv at de satser på tungt kunstig intelligens og at det er avgjørende at det bygges ledende kompetanse på dette området i Norge. Derfor var det naturlig for forskningsorganisasjonen å delta i et slikt samarbeid.

– Kunstig intelligens utgjør et fundamentalt teknologisk skifte som innebærer nye muligheter, økt konkurransekraft for norsk industri og større effektivitet i offentlig sektor. I tett samarbeid med NTNU og Telenor vil Sintef bidra til utvikling av teknologi basert på kunstig intelligens som skal gi økt verdiskapning, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv ved Sintef.