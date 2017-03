Har du lyst til å få med deg en konsert utenom det vanlige? Swans spiller på Byscenen fredag.

Vurderer du å dra på The Rocky Horror Picture Show på Samfundet denne fredagen? Er du over gjennomsnittlig glad i utkledning og fantasifulle kostymer er ikke dette en dum måte å starte helgen på. Bare husk på at det kommer det til å foregå noe like merkelig på Byscenen - legendariske Swans spiller konsert.

Av alle sære rockeband opp gjennom historien er Swans noe helt for seg selv. Bandet oppstod i New York tidlig på 1980-tallet som en reaksjon på punkrocken, som var populær på den tiden. Swans beholdt kanskje aggressiviteten fra punk, men tilføyde også musikken en god dose surrealisme og galskap.

Etter å ha vært oppløst i nesten 20 år gjenoppsto Swans i 2010. Bandet har siden da gitt ut fire kritikerroste album, omtalt av blant annet nettstedet Pitchfork som noen av de beste albumene så langt dette årtusenet. Fjorårets ambisiøse og helsprøe The Glowing Man, som er i underkant av to timer langt havner i hvert fall på min liste over beste utgivelser.

Foto: Young God Records

Post-punk, eksperimentell rock, noise, industriell rock og drone – alle typer sære musikksjangere fra dypt i undergrunnen er å finne i lydbildet til Swans. Dette er på ingen måte kommersiell musikk. Jeg skal innrømme at det å høre igjennom et helt album av bandet, hvor noen av låtene er lenger enn en halvtime, er for spesielt interesserte. Likevel synes jeg det er noe deilig fascinerende med musikk som er laget på denne måten. Det tas overhodet ingen hensyn til at dette skal være lyttervennlig. Merkelig nok er bandets fire siste album blitt til ved hjelp av crowdfunding fra fans - rimelig undergrunn altså.

Swans er, til tross for obskuriteten, et meget beryktet liveband. Fans har beskrevet at et show med Swans heller er en flere timer lang meditasjon enn en konsert, og det er lett å skjønne hvorfor. De repetitive riffene og lange låtene burde passe helt perfekt hvis du har lyst til å sone ut i noen timer. Selv har bandet ved flere anledninger skrudd av aircondition inne i lokalet for å få konserten til å minne om en svettehytte, og for å forsterke inntrykket av meditasjon og sjelelig selvransakelse. I tillegg spiller de latterlig høyt, så for din egen sikkerhet: ta med ørepropper.

Så hvis du sitter uten billett til Rocky Horror, og samtidig er åpen for nye ting når det kommer til eksperimentell musikk, så anbefaler jeg på det sterkeste at du tar en tur for å se Swans nå på fredag. Uavhengig om du liker musikken eller ikke, Swans er noe temmelig unikt. En opplevelse vil det være uansett.