Lånekassen under endring

2.600 kroner mer i støtte er en av flere endringer.

Lånekassen skal utføre flere store endringer i tiden som kommer. En av dem er reduksjon av antall kontorer fra seks til fire. Det er kontorene i Bergen og Tromsø som vil forsvinne.

I 2015 avsluttet lånekassen moderniseringsprogrammet LØFT, hvor de investerte over 800 millioner kroner i nye IT-systemer for å få bedre automatiserte og digitaliserte løsninger. Det er i sammenheng med dette at kunnskapsdepartementet har krevd at effektene av disse investeringene må veies opp i lavere kostnader.

– Dette er selvsagt en vond beskjed for Lånekassens ansatte i Bergen og Tromsø. Lånekassen har fått god tid til å avvikle kontorene, og både Bergen og Tromsø er relativt store arbeidsmarkeder med mulighet for å få nye jobber, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

De to kontorene som skal legges ned er planlagt avviklet i henholdsvis 2020 i Tromsø, og 2023 i Bergen.

Stigende fastrente

Fra og med 1.mars vil det være en økning i lånekassens fastrente på nesten 0,2 prosentpoeng hos alle de tre fastrentesatsene. Kommunikasjonsdirektør Anne Berit Herstad i Lånekassen, sier at alle fastrentene vil være noe høyere enn den flytende renten, som fra 1. mars vil ligge på 2,149 prosent.

Det er 565 100 av Lånekassens tilbakebetalere som har flytende rente, mens derimot 85 100 har fast rente. Hvis man ønsker fast rente må man søke om dette, men det er ikke alle som er kvalifisert. Dette står forklart på lånekassen sine nettsider.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året, og er markedsstyrt og beregnet av Finanstilsynet.

11 måneder studiestøtte

I statsbudsjettet for 2017 kom det en gladnyhet for alle studenter ved høyere utdanning da Stortinget vedtok en gradvis opptrapping til 11 måneders studiestøtte. Opptrappingen er planlagt å skje over fire år fra 2017 til 2020.

Våren 2017 vil dette tilsvare en uke ekstra støtte, altså 2.600 kroner, og innen 2020 skal det utbetales 11 måneders studiestøtte. Dette vedtaket gjelder studenter ved høyere utdanning og yrkesfagutdanning.

Som mottaker av lån og stipend fra Lånekassen er det ikke nødvendig å gjøre noe selv for å motta den ekstra utbetalingen. Dette vil Lånekassen selv ta ansvar for uten at man må skrive under på en ny låne- og stipend avtale.