Full jubel for kjelleråpning

At Sit vedtok å utbedre 12 av kjellerne på Moholt, er et realt selvtillitsboost for Reddkjellerne. Det har de venta på i et år.

Dette er saken: Januar 2016: 17 linjeforeningskjellerne på Moholt studentby stenges på grunn av dårlig brannsikkerhet. Mars 2016: Representanter fra de ulike kjellerne går sammen for å se på muligheter og finne løsning på det gjennom initiativet Reddkjellerne. Februar 2017: Midlertidig «kjellerlokale» kom på plass i Moholt barnehage. Mars 2017: Sits konsernstyre vedtar å utbedre kjellerne slik at de kan åpnes igjen. Desmeber 2017: Kjellerne forventes å være innflytningsklare igjen. Linjeforeningene som hadde lokaler i kjellerne før de ble stengt, er de som først og fremst får anledning til å flytte inn igjen. Kidle: Sit.no.

Konsernstyret i Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit) vedtok i dag den foreslåtte utbedringen av 12 av 17 kjellere som lokaler for linjeforeningene. De som jubler høyest er naturlig nok folka bak initiativet Reddkjellerne.

LES MER: Sit bolig ønsker å åpne tolv kjellere

Ny selvtillit for kjeller-forkjemperne

Reddkjellerne har hatt en midlertidig løsning gående siden kjellerne ble stengt på grunn av for dårlig brannsikkerhet i januar 2016.

– Vi har fått ha lokaler nesten hver eneste helg i hele høst, og det har gått veldig fint med forståelse for åpningstider og støy. Det har vært et godt tilbud – men det har ikke føltes som kjellerne, sier William Kjær.

Nå Sit har sagt svart på hvitt at de vil utbedre 12 av de 17 kjellerne, kan arbeidet for framtida fortsette.

– Aller først må vi fordele kjellerne på linjeforeningene. Det er vi allerede i gang med, men alle linjeforeningene må bli hørt. Vi kan ikke sitte og bestemme alene, så vi legger fram et forslag som alle kan komme med tilbakemelding på, sier leder i Reddkjellerne, Hege Krokås Borge.

Inntil kjellerne er utbedret skal gamle Moholt barnehage fungere som alternativt lokale for kjellerne.

– Selv om de skal åpnes, skjer det dessverre ikke over natta. Mye må pusses opp, og konseptbeskrivelsen må gås gjennom med alle, sier Borge.

Saken fortsetter under bildet.

Foto: Torstein Olav Eriksen Marius Enerly, Øystein Molvik, Thea Svenkerud Rydjord og Hege Krokås Borge (leder) fra Reddkjellerne.

Spleiselag på utbedringene

Utbedringene vil koste om lag 11,5 millioner kroner. Det innebærer ombygging, slik at kjellerne kan bli godkjent som forsamlingslokaler med blant annet rømningsvei og brannsikring, skriver Sit i en pressemelding torsdag formiddag.

Det skal også bli bygd egne innganger og ventilasjonsanlegg for kjellerne for å skjerme beboerne for støy og annet ubehag.

De månedlige utgiftene blir på 4000 kroner for hver kjeller, og Sit vil subsidiere med 25 prosent av utgiftene. Resterende beløp forutsetter vi at blir dekket av husleie eller bidrag fra andre aktører.

LES OGSÅ: Høgskolene skal ikke lenger kvoteres inn i NTNU-styret

Mye arbeid betaler seg endelig

Hege og Martine, som var med i Reddkjellerne helt fra oppstarten, lyste ut etter nye ildsjeler etter at flere som skulle representere sine linjeforeninger droppet ut av gruppa.

Foto: Torstein Olav Eriksen – Vi har gjort mye på veien fram til i dag, sier Hege.

Engasjementet for redningsaksjonen har vært stort. Da Reddkjellerne helt i begynnelsen sendte ut en spørreundersøkelse om hva kjellerne betydde for folk, fikk de rundt 500 svar. På Facebook-siden som ble opprettet for å bevise ønsket om å bevare kjellerne, strømmet de engasjerte til.

Foto: Hedda Rysstad 12 av 17 kjellere på Moholt utbedres.

Det var da gruppa fant ut at dette var en sak verdt å jobbe for. Siden håpet var at konsernstyret i Sit skulle gjøre et vedtak i mai 2016, for ti måneder siden, har det tidvis vært vanskelig å jobbe mot et mål. De visste ikke om det kom til å lønne seg til slutt.

– Vi har vært Sits referansegruppe. Nesten annenhver uke har noen vært på et møte med Rambøll for å se på plantegninger av kjellerne; vi har hatt workshops og drevet aktivitetshus. Vi har også sett på en alternativ løsning og konseptbeskrivelser for både barnehagen og kjellerne, forteller Hege når vi spør henne om veien til dagens vedtak.

– Vi har gjort mye på veien.

Et av de viktigste poenga som Reddkjellerne trekker fram med kjellerne som festlokale er at de er et lavterskeltilbud ment for alle.

– I kjellerne trenger du verken å ha en personlig invitasjon, slik du gjerne må ha på et vors, eller å kjøpe noen billett. Du kan bare dra dit uten å ha planlagt det eller vite at noen du kjenner skal dit. Du vet at du finner noen som er som deg der, sier Hege.

– Alle skal ha en møteplass der de føler seg som en del av fellesskapet, det er det vi har jobbet for. Dessuten er det historie i veggene. Folk har vært der lenge før deg, legger Martine til.