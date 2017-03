Etterlyser tillit til studentenes stemme

Jeg lurer på hva som skal til før fylkesordfører Tore Sandvik har tillit til studentenes stemme? Og hva ligger bak tankegangen til våre folkevalgte?

På fredag uttrykte fylkesordføreren nok en gang tvil til studentenes stemme. Med 7.000 underskrifter er det fortsatt tvil om hvor ”treffsikkert” det hadde vært å fjerne nattakst på nattbuss. Fylkesordfører stiller spørsmålet ”hvor mange av de som har skrevet under kommer likevel ikke til å ta nattbussen, men heller gå eller ta taxi?”.

Det er her jeg stiller spørsmål til tankegangen. Studenter med stipend som eneste inntektskilde, og smuler igjen av studielånet etter betalt husleie, har ikke råd til å betale hundre – til tohundre kroner for å komme seg hjem om natten.

Hvis jeg virkelig prøver å anstrenge meg, så kan jeg kanskje forstå tvilen i og med at det er så få studenter som benytter seg av nattbuss slik tilbudet er i dag. Men samtidig er dette nettopp et resultat av at studentene ikke har rom i budsjettet til å benytte seg av tilbudet. Da er de gjenstående alternativene enten å vandre alene gjennom gatene, eller dele en taxi med kjente eller ukjente. Synes fylkesordføreren at dette er et rimelig og trygt alternativ?

Fylkesordfører fortsetter videre med å si at det er ”useriøst å komme med et slikt krav, uten forslag til hvor pengene skal tas fra. Mener Tore O. Sandvik at jeg skal gjøre politiske valg for de folkevalgte i fylkeskommunen?

Studentene hadde et ønske: Fjern nattaksten slik at vi, på lik linje med studenter i andre studiebyer, kan ta buss og komme oss trygt hjem. Istedenfor å realisere dette ønsket, skisserer fylkesordføreren et ”semesterkort” med ”nattbussrabatt”. De tar enkel politikk og gjør det avansert og innviklet, og jeg må si jeg ikke ser helt hensikten.

Fylkesordføreren legger videre vekt på viktigheten av å realisere ønsket om å bli Nordens beste studieby, men for å nå dette kreves det tilrettelegging som jeg ikke får inntrykk av at Fylkestinget er klar for å gjøre. Dersom fylkesordføreren ikke mener at tryggheten til fylkeskommunens innbyggere på nattens timer er en god prioritering, hadde jeg foretrukket at en heller kaller en spade for en spade, istedenfor å gjemme seg bak retorikk som ”hvor skal pengene tas fra?”.

Men for å gjøre jobben til Fylkesordføreren litt enklere, så kan jeg gjerne komme med et forslag til hvor pengene for å finansiere nattbuss skal komme fra. Hva med overskuddet til fylkeskommunen som er på 104 millioner kroner? Vi har jo tross alt gått med over 100 millioner i overskudd i flere år nå. Det er ikke akkurat trange kår i Sør-Trøndelag fylkeskommune.