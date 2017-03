Samfundetlederens svar er superkjedelig

I stedet for å gi konkrete svar, prøver Samfundetlederen å bortforklare et kjedelig valg og anklage undertegnede for å være klikk-hore.

Jeg vil gjerne begynne med å påpeke at i motsetning til hva Gabriel Qvigstad sier i sitt svar på min kommentar, så er det ikke Under Dusken som krever svar fra Samfundetlederen, men heller meg. Jeg kan ikke påberope meg å snakke på vegne av avisa noe mer enn Gabriel Qvigstad kan påberope seg å snakke på vegne av Samfundets 12.000 medlemmer.

For jeg tror virkelig ikke han snakker på vegne av alle medlemmene når han påstår at valget ikke kunne gått bedre for seg. Når han påstår at valget «handlet mer om sak enn person», skjønner jeg ikke helt hva han snakker om. Det føles som en tom klisje, eventuelt bare en finere måte å si kjedelig på.

For jeg er slettes ikke sint for at Storsalen var enig i det kandidatene sa. Det er jo ikke akkurat så rart. Som Qvigstad selv sier «Kandidaten som vant valget ønsket et mer synlig Studentersamfund, videreføring av debattarenaen og inkludering av internasjonale studenter». Jeg tror det hadde vært gøy å se kandidaten som vil ha et mindre synlig Studentersamfund, en avslutning på all debatt og ekskludering av internasjonale studenter. Er det i det hele tatt vits å møte opp når det eneste du egentlig stemmer på er hvem du tror blir flinkest til å slå med klubba og presentere dagsorden? Er det et reelt valg når alle uansett mener det samme?

Poenget er ikke bare at kandidatene svarer vagt, og at dette er deres egen feil. Det er at de ikke presses på hva de egentlig mener. Som når Fredrik Hanserud vil «endre visse ting med hvordan utspørringen funker». Er det ingen som er nysgjerrig på hva som ikke funker, og hva han vil endre? Eller når Tale Bærland vil tiltrekke seg internasjonale studenter, bør hun ikke da presses litt på andre ideer enn å oversette materialet til MG? Er det noen som mener at MG bare burde ha materialer på norsk?

At vi har en fri talerstol er kjempeflott, jeg vil ikke at Samfundetlederen skal sensurere hvem som får snakke og hvem som ikke får det. Men kanskje bør Storsalen bli litt flinkere til å sensurere seg selv. Det er ikke alle spørsmål som egentlig trenger å stilles. De som stilles bør være de som er nødvendige for å gjøre et informert valg. Kanskje er det spesielt en del studentledere som burde tenke at de ikke på død og liv må stå på talerstolen, med mindre de har et godt spørsmål.

Det føles litt som Samfundetlederen prøver å presentere det som om jeg, i pressen, gjerne vil ha krangling så vi kan lage eksplosive overskrifter og høste masse klikk. Det er ikke intensjonen min. Det er synd at en leder som har snakket så masse om debatt i Storsalen synes det er helt uproblematisk, at ledervalget er så ukontroversielt. Det er vel og bra å kunne reflektere, men man burde kunne konkretisere litt mer. Ble en god kandidat valgt? Ja, det tror jeg. Betyr det at det var et spesielt godt valg? Det synes jeg ikke.

Hva debatten om medlemsrett angår, ser det ut til at lederen har gått glipp av et veldig sentralt poeng: At lovforslaget veldig knapt gikk gjennom. Hvis det hadde vært 3-4 mindre personer i salen og Herrems forslag ikke hadde blitt godtatt selv om hele salen ønsket det, da tror jeg pipen hadde fått en annen lyd. Dette er et tydelig tegn på at man ikke klarer å engasjere. Hvis skylden på dette skal legges på de som ikke gidder å sitte gjennom det, heller enn debatten selv, så synes jeg det er synd.