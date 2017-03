Gudegave til burgerelskere

Er du glad i hamburger, men er for student til å betale for en selv? Da kan du glede deg over at dine bønner kan bli hørt.

Mandag 6. mars annonserte den populære burgersjappa SuperHero Burger at de ønsker en prøvesmaker til å teste deres burgere. Noe som vil si to gratis middager i måneden som du vil få betalt 500 kr for. Noe som rett og slett kan ses på som en gudegave til alle burgerelskere, fattige studenter og desperate gløsinger som aldri kan bli metta på gratis stasj.

Til Adressa forsikrer daglig leder Christopher Vironi om at det ikke er tull, og at de ønsker å finne noen som kan sørge for at de holder seg på tå hev.

– Vi ser etter en som elsker burgere og er opptatt av kvalitet, sier han til adressa.no.

Det gavmilde tilbudet har vagt oppsikt, og per fredag ettermiddag har nesten 2000 kommentert på facebookinnlegget om hvorfor enten de eller deres venner burde bli SuperHeros nye burgertester.

Det kommer også tydelig fram i kommentarfeltet at det skal ikke mer til enn litt gratis hamburger før folk i Trondheim mister alt av selvrespekt de måtte inneha. For selv om innlegget spesifiserer at man skal tagge og anbefale venner, viser det seg at terskelen ikke er særlig høy for at folk prøver å selge seg selv for alt de skulle være verdt. Frieriene har som sagt vært i hopetall, og folk tyr til ulik retorikk for å overbevise om at de er personen med den rette ganen:

Foto: Skjermdump: SuperHero Burger sin facebookside Folk tyr til desperate metoder for å sikre seg gratis burger

– I’m your MÆN!

– I am the perfect middle-age man for the job!! I eat regularly at your restaurant and love hamburgers. I am very onest and meticulous!!!

– This job is PERFECT for me, I looooove food especially your burgers. I even love them so much I talked about you in an interview I did recently!

Det er ingenting som tyder på at de har funnet “den utvalgte” enda. Så om du føler at du er mannen/kvinnen/matmonsteret til jobben, så har du fortsatt muligheten til å desperat anbefale deg selv. Eller enda mer desperat, få en venn til å anbefale deg for deg.