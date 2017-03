Slik oppleves det å leve på 15 kroner dagen

– Å leve på 15 kroner dagen er ikke vanskelig, men kjipt, sier Maria Bækkelie

Kampanjen «Living on less» i regi av Effektiv Altruisme er et prosjekt hvor flere mennesker verden over prøver hvordan det er å leve på fattigdomsgrensa. Fra mandag til onsdag denne uka har flere studenter prøvd hvordan det er å leve på 15 kroner dagen.

Sulten hele tiden

Foto: Jørgen Benkholt Elise Landsem forteller at det var vanskelig å tenke på noe annet enn hvor sulten hun var

På prosjektets nettsider står det: «Halvparten av verdens befolkning lever for mindre enn 25 kr per dag. Dette gir et bilde på livssituasjonen til de som kun har nok til å forsørge seg selv og sine, og ikke kan spare til store utgifter eller investere i sin egen framtid».

Landsem poengterer at det var et lite problem å ikke plage vennene med masse informasjon om prosjektet. Hun er klar over at det er mye vennene engasjerer seg for som hun ikke har samme interesse i, men det var fortsatt en utfordring.

Ernæringsmessig vanskelig

Førsteamanuensis Catia Martins ved NTNU har bakgrunn som klinisk ernæringsfysiolog og sier til adressa.no at i Norge hvor det er så høye matpriser, tror hun ikke det er mulig å ha et balansert kosthold på 15 kr dagen. Mangel på proteiner, vitamin B12, fiber og jern er noe av det hun poengterer kan være vanskeligst å balansere med et slikt budsjett.

– Jeg skulle prøve å få i meg nok kalorier og proteiner, det vanskeligste var proteinene, sier Maria Kristine Eikland Bækkelie til Under Dusken.

Bækkelie deltar på prosjektet for tredje gang. Hun forteller at man bør ha ca 70 g proteiner om dagen.

– Jeg prøvde å veie opp slik at jeg fikk hvertfall 50 eller 60 gram, men det var vanskelig.

Bækkelie legger også til at det er vanskelig å få til et balansert kosthold med inkludering av vitaminer og mineraler, og man blir fort sulten igjen med et slikt kosthold. Man blir også gretten og lett irritert når man får for lite mat og kostholdet endres så drastisk, selv om det bare er snakk om tre dager.

Tankevekkende

– Jeg tok fly i dag og på flyplassen så jeg en pakke med Sørlandschips i kiosken som kostet 42 kr. Det er det samme som hele budsjettet mitt i tre dager. Det viser egentlig bare hvor ufattelig dyrt mye kan være, sier Bækkelie.

Hun forteller at hun husket det som mye lettere de to første årene enn det var nå. Bækkelie sier hun ble veldig sliten og at det egentlig var ganske kjipt.

Landsem forteller om noe av den samme opplevelsen. Hun understreker at selv om det for hennes del, og de fleste andre nordmenn, er en ganske lite reell setting, så var det utfordrende og en veldig tankevekkende opplevelse.

– Det setter ting veldig i perspektiv, men det var også gøy at prosjektet fikk så mye oppmerksomhet, sier Landsem.

Et av poengene med prosjektet var å samle inn penger til organisasjonen GiveDirectly, som overfører penger til verdens fattige. Landsem hadde satt seg et mål på 240 dollar og regner med å ende opp med i overkant av 270 dollar til slutt. Bækkelie har til nå samlet inn 200 dollar og håper og nå 300 dollar i løpet av helgen.