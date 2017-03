The Shins - Heartworms

Kule og behagelige vibber, men ikke særlig nyskapende.

Det er omtrent fem år siden The Shins slapp sin siste fullengder. Alt tyder på at det har skjedd mye siden 2012, hvor gruppa sjarmerte oss med sin myke rock og lekne lydbilde. Heartworms tar oss med til deres oppstart i New Mexico, men med helt ferske uttrykk. Blant annet har de omfavnet elektronika og synth på et helt annet nivå enn tidligere. Låter som «Painting a Hole» og «Fantasy Island» er på grensen til psykdeliske. De finurlige og tidvis melankolske tekstene over glade pop-rytmer gir musikken en uventet dybde. Det er ungdommelig, men samtidig preget av en erfaren og middelaldrende vokalist.

Låta «Mildenhall» bryter opp det kraftige elektroniske lydbildet med country-vibber. Personlig synes jeg hverken låta eller avbrekket bidrar noe særlig til albumet. Det er snakk om farens gitar og barndomsminner –sentimentale bilder av et opphav som ikke stemmer overens med resten av låtene. Melodisk får man derimot en god smakebit av bandets hjemsted. Det er sterke ørken-vibber blant annet i synthen i «Painting a Hole».

Denne blandingen av ørkenrock og indiepop er rett og slett dritfet. Det er derimot en følelse av at jeg har hørt dette mange ganger før – ofte får jeg følelsen av at dette er en blanding av Gorillaz og Slow Club med et dryss av indierock på toppen. Terskelen etter fem år er litt for høy og låtene litt for uoriginale til å vise gruppas fulle potensial.

Når melankolien får mer plass er også helheten sterkere. Siste låt «The Fear» er mer lyttevennlig og mindre dansbar. Den har klunkte rytmer, jovialt munnspill og er rett og slett skikkelig avslappende. Selv om deres nye konsept er bråkete og proppfull av et vidt spekter av effekter, er det noe med The Shins når de stripper ned musikken sin som fenger enda mer. Heartworms er abolsutt et godt album, og sommerfølelsen gjør at en lett glemmer snøen i gatene.