Her jobber over 20 studenter

Midt oppi gårdslivet med nyfødte killinger, kuer og andre sjarmerende gårdsdyr får studentene et fristed i det hektiske bylivet. Se video.

Fakta om gården: Voll Gård drives av en idéell stiftelse og omtaler seg selv som “Hele byens bondegård”. Hver søndag mellom klokka 11.00 og 15.00 er det Åpen Gård. Det vil si at hvem som helst kan ta turen for å se seg rundt på gården og hilse på folk og dyr. Av dyr som finnes på Voll Gård er det hester, griser, sauer, geiter, kyr, høns, og kaniner. Voll Gård dyrker også grønnsaker gjennom prosjektet “Urban dyrking”. Her er det fokus på dyrking av grønnsaker i by og bynære omgivelser.

– Dette er Valentin og det er Valentina, sier Daniel Einskar Ellevsen og peker bort på to små killinger.

De ble født på Valentinsdagen, forklarer han om opphavet til navna på de søte små geitene. Sammen med over 20 andre studenter jobber Daniel på Voll gård, som ligger like ved Voll studentby.

Gårdsarbeidet er, skal vi tro studentene vi prater med, midt i blinken når man er en travel student i en stor by.

– Der så koselig og så avslappende. Det er rett og slett godt å komme hit og jobbe med fysisk arbeid og dyr. Det blir som et fristed i bylivet, forteller Ingrid Emma Hoddevik.

Voll Gård er en besøksgård der barnehagebarn og skoleelever kommer på besøk for å oppleve og lære om gårdsdrift. Med alt fra geitekillinger og nyfødte kalver, til kjøring med hest og vogn og grønnsaksdyrking er det nok å ta seg til for de minste.

Men også studentene har fått øynene opp for Voll Gård. Gården, som drives av en ideell stiftelse, har totalt fem fulltidsansatte. Resten av gårdsarbeidet er det studenter som tar seg av.

– Vi har 22 studenter som jobber hos oss nå, inkludert de som jobber frivillig, forteller Jessica Kennedy-Barlaup. Hun omtaler seg selv som gårdskona, men er gift med daglig leder Asbjørn Barlaup. Ekteparet både bor og jobber på gården.

Hest er best

Jessica forteller at det i hovedsak er hest som trekker flest studenter og sikter til fôrhest-ordningen. Denne går ut på at studentene kan komme og trene en hest to ganger i uka, mot at de jobber frivillig under Åpen Gård-arrangementet to søndager i måneden.

– Det er først og fremst hestejenter som oppsøker oss og begynner å jobbe frivillig gjennom fôrhest-ordningen, men flere av dem uttrykker etterhvert et ønske om å begynne å jobbe her. Vi ser også at flere blir mer interessert i de andre dyrene og arbeidsoppgavene på gården, samt det å jobbe med barn og unge, sier Jessica. Hun mener studenter passer bra som arbeidskraft på gården.

– Studenter er generelt mer fleksible. De kan ofte jobbe både helger og kvelder, sier Jessica.

Overvekt av jenter

Av de 22 studentene som jobber på Voll Gård er kun to menn. Jessica mener det ikke er noen grunn til at mennene skal være underrepresentert på gården.

– Tradisjonelt sett har jo gårdsdrift vært typisk mannsdominert arbeid. Det er ingenting som tilsier at ikke flere mannlige studenter skal kunne jobbe her. Men det er også fint at damene her får muligheten til å jobbe praktisk og løse tekniske arbeidsoppgaver, sier hun.

Alle er velkommen

Både Jessica og studentene Under Dusken har pratet med snakker varmt om det sosiale miljøet på gården.

– Her er alle velkommen og man kan virkelig være seg selv. Har du en interesse for dyr, gårdsdrift eller det å arbeide med barn? Da er du hjertelig velkommen hit, sier hun.