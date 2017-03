Under helgens landsmøte vedtok Høyre krav om skolepenger fra studenter fra land utenfor Sveits og EØS.

Regjeringen foreslo allerede i 2015 å kreve skolepenger fra internasjonale studenter som tar utdanning ved norske universiteter. Nå er forslaget programfestet av Høyre.

Etter at Sverige innførte skolepenger fikk de 79 prosent frafall av internasjonale studenter, forteller leder Marte Øien ved Studenttinget. Hun mener dette burde være avskrekkende for Norge.

– Det viser at skolepenger ikke fungerer.

Hun trekker fram petroleumsfagene ved NTNU som et eksempel. Studiet har 30 plasser satt av til utvekslingsstudenter, og ca.1200 studenter som konkurrerer om plassene. Øien frykter karaktersnittet vil senkes dersom Norge opplever de samme frafallstallene som Sverige.

– Betalingsevne gjenspeiler ikke kvaliteten på søkerne, sier Øien.

Frykter det blir færre internasjonale studenter

Rektor Gunnar Bovim har tidligere uttalt til Under Dusken at NTNU har problemer med å få nok internasjonale studenter til Trondheim. Han frykter at å forlange skolepenger vil føre til at enda færre velger NTNU.

Fylkesleder Mari Holm Lønseth ved Sør-Trøndelag Unge Høyre, mener derimot at skolepenger vil bidra til økt kvalitet på utdanningen og til å styrke konkurranseevnen til norske utdanningsinstitusjoner.

– Det som er viktig er at man tiltrekker seg de beste studentene fordi det er høy kvalitet på utdanningen, ikke fordi det er gratis.

Hun mener innføring av skolepenger åpner for mer bruk av midler for å heve utdanningskvaliteten. Blant annet vil det sørge for at norske studenter får bedre stipendordninger, og at det blir mer oppfølging av utenlandske studenter i Norge.

Gratisprinsippet kan skades

Norsk studentorganisasjon (NSO) har med kampanjen #stoppskolepenger jobbet mot innføringen av skolepenger for internasjonale studenter. På hjemmesiden deres gir de 13 grunner til ikke å innføre skolepengene.

En av grunnene er at det går mot prinsippet om gratis utdanning i Norge. Videre uttrykker NSO bekymring for at det vil lede til en dominoeffekt. De mener dominoeffekten er sannsynlig hvis man sammenligninger med utviklingen i resten av Europa. Der har land som har innført skolepenger for internasjonale studenter før 2006 i dag skolepenger for alle.

Ifølge Lønseth står Høyre fast på gratisprinsippet for norske studenter, og frykter dermed ikke en dominoeffekt.