Umulig å ikke bli overbevist av dette

Med en uslåelig karisma på scenen leverer The Dogs et forrykende show.

Det har gått fem år siden Kristoffer Schaus punk-rock prosjekt The Dogs begynte å rulle. Siden den gang har det blitt en håndfull utgivelser og en god dose med turneer. Selv husker jeg en svært underholdende releasekonsert på John Dee i Oslo helt tilbake da de startet i 2012, og siden har jeg hatt gleden av å se dem live flere ganger. Konserten på Klubben på Samfundet lørdag kveld var likevel på et helt nytt nivå.

En utsolgt konsert på stappfulle Klubben passer The Dogs perfekt, siden bandet tilsynelatende elsker å ha kontakt med publikum. Før de drar i gang åpningslåten «Armed and Fairly Well Equipped» får alle på første rad en klem av bandet, og det stopper ikke der. Etter et par låter har Kristoffer Schau funnet ut at det egentlig er bedre å henge etter det skjøre sprinkleranlegget i taket inne på Klubben enn å stå på scenen, til lørdagskomiteens store skrekk. Like etter tar han kameraet til en utsendt fotograf og knipser en hel del bilder av publikum. Det er slike påfunn som skiller The Dogs fra andre band. Karismaen og energien på scenen er uslåelig og smitter selvfølgelig over på publikum – det går faktisk ikke an å ikke more seg.

Noen høydepunkter blir det med den raske «You Never Loved Me At All», etterfulgt av de litt mer seige «Are You With Him Now» og «Please Say Something». Sistnevnte er en påminnelse på at The Dogs nylig har beveget seg inn i det mer klassiske rocketerrenget, og selv om jeg personlig synes de er aller best når de spiller mer kaotisk punk, blir disse låtene framført med like mye innlevelse og sjel. For eksempel gjør låta «Stay Under Water» seg spesielt bra fordi det er en fengende, litt seigere låt, men som definitivt beholder punkeinnflytelsen.

Likevel har jeg en følelse av at The Dogs kunne ha spilt nesten hva de ville denne kvelden: Det hadde vært fett uansett. Du må rett og slett bare leve deg inn i musikken når en to meter høy og godt voksen mann står oppe på rekkverket og skriker ut tekstene med en slik overbevisning. Bandet ser også ut til å ha det veldig moro, både her på Klubben og i Trondheim for øvrig. De spør oss i publikum om hvor vi skal ut etterpå for å fortsette denne festen og Schau ber om å bli booket igjen til Samfundet senere i høst.

Mot slutten av konserten løfter stemningen seg enda mer. Når The Dogs framfører noen av sine mest populære låter, blant annet «G.U.I.L.T.Y.», er det duket for stagediving fra samtlige medlemmer i bandet og Schau gjør en hel låt nede blant oss i publikum. På dette tidspunktet koker det over inne på Klubben, det headbanges eller nikkes anerkjennende overalt. Kvelden avsluttes med «Oslo», en bråkete og kort punkeaffære som sitter som et skudd. Etter låta er hele bandet nede i publikum og gir ut enda flere klemmer, en fantastisk avslutning på en konsert som overbeviste veldig. Slik karisma og underholdning på scenen er sjelden vare, til og med på en rockekonsert.