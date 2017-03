En festlig røre

Abakus sin første revy er morsom, selv om den er tidvis intern og litt usammenhengende

Abakusrevyens første revy, Push Pop Baluba, er i sannhet en baluba; i det at den er et festlig sammensurium. Jeg savner sterkt en rød tråd, og som tilskuer opplever man å bli kastet fra det ene temaet til det andre; det så være tøysing med fagkoder, aktuell politikk, det veldig snevre datatematiske eller entreprenør-tøysing. Dette gjør at studenter som ikke selv går data- og kommunikasjonsteknologi til tider faller ut, og så inn og så ut igjen, som en kasteball.

Men mens revyen i de politiske sketchene i et forsøk på å favne om alle plukker lavthengende frukt og treffer for upresist. Mens datasketchene blir for spesifikke til at en utenforstående kan forstå hva det snakkes om (selv om latteren til menneskene rundt meg viste at det de sa tydeligvis var morsomt). Likevel humrer man seg godt gjennom forestillingen, og høydepunktene er en håndfull sketcher som virkelig frambringer høye latterbrøl.

For selv om koreografien er så som så, og noen sangstemmer litt haltende, er flere av skuespiller- og sangprestasjonene direkte imponerende, og manuset bak enkelte sketcher så godt, at det løfter revyen hakket opp fra en generell studentrevy til en opplevelse du kan være glad du fikk med deg.

Abakus’ førstefødte revy har kanskje det til felles med et føll at den fremstår litt vaklende. Men den er leken og sprudlende, og fortsetter revyen som tradisjon vil den om kort tid kunne rage over de fleste.