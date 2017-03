Sjel og trøkk i skjønn harmoni

Den sjarmerende rødtoppen dePresno smeltet hjerter på Klubben.

Norske singer/songwritere er i vinden som aldri før, og bergenshåpet dePresno har det siste året trådt fram i rampelyset gjennom opptredener på P3 Gull og internasjonal turnering. Med en vakker, ærlig stemme som når høyt og lavt har han begeistret lyttere på tvers av landegrenser. Fredag kveld solgte han ut Klubben for å gi oss en smaksprøve.

Uten introduksjon setter han i gang med åpningslåta «Stranger in Disguise». Låta begynner med behagelig sang over pianotoner, og bygger seg opp til en eksplosjon av synth som hever stemningen blant folkemengden i det fullstappede lokalet. Energinivået holdes oppe gjennom et par låter før jakken tas av og vi blir servert hjertevarmende «Forever».

Midt i setlisten får vi vakre «Souvenir», som treffer på alle de riktige stedene. Den nyeste singelen «See You Soon» følger tett på. Elektropop-låta leveres med en ekstra kraftig variant av den imponerende stemmen som dePresno er kjent for. Etter en sjelfull berg-og-dalbane av rolige ballader og intense synth-melodier takker crooneren for seg, og spiller seg ut med «Hide and Seek». Backupen får virkelig vist seg frem med trommeslag som får gulvet til å riste og ekstra trøkk i synth-overgangene på avslutningslåta. Tilskuerne etterlates i ekstase, sultne etter mer.

Sammenheklingen av sanger med mye sjel og låter med bra trøkk skaper en balanse som fungerer supert. Det er synlig at dePresno har det gøy på scenen, og engasjerer publikum med sjarmerende småprat innimellom låtene. Den bemerkelsesverdige vokalen treffer dypt, og i kveld syntes jeg dePresno utnyttet sitt talent til det fulle. Flere konserter som denne lover godt for musikkarrieren.