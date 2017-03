Radio Revolt – ny musikk på spillelistene

Det flyter over av ny og bra norsk musikk om dagen – ukas spilleliste er faktisk 100 prosent norsk.

Lamark – «Sorry Baby»

«Sorry Baby» er første singel fra Lamarks kommende andreplate, og bodøværingen serverer oss en uptempo og popete låt som fenger. Vokalen er naken og brutal, og angsten i teksten treffer lytteren så godt at det nesten stikker litt. Fredag denne uka tar han turen innom Antikvariatet, og alle med en forkjærlighet for spennende pop på nordnorsk dialekt burde kjenne sin besøkelsestid.

– Katrine Andresen

Linni – «Eiar»

Fredag slapp Linni oppfølgeren til 2015s Minimum med den videreførende tittelen Maksimum. Jeg sliter virkelig med å plukke ut én låt fra skiva. «Eiar» står likevel igjen som en av de umiddelbare favorittene. Låta har en flow som er helt enestående i norsk sammenheng. Linnis nasale stemme finner sin rettmessige plass i den symbalske beaten. Bergenseren fortsetter i det undrende universet vi ble kjent med på Hvordan danse naken & drepe drager: «Kjeften din har diaré, så hvorfor er hele klosettet ditt rent?» Dette er en sensuelt og umåtelig fet utgivelse fra en våre aller beste rappere.

– Trym Kjøs

Thomas Dybdahl – «Just a Little Bit»

«Just a Little Bit» er hentet fra Dybdahls syvende studioalbum The Great Plains, produsert av Kåre Vestrheim. Stemmen til Dybdahl er like mjuk og god som den alltid har vært, og denne lille perlen av en poplåt sitter som den skal. Den er catchy og dansbar, og ikledd et mer elektronisk lydbilde enn det vi er vant til fra denne kanten. Det gjør ikke bare at låten skiller seg ut som et høydepunkt på albumet, men den kler også Dybdahl svært godt.

– Jakob Bechmann

Dunderbeist – «Tvilja»

Dunderbeist serverer oss denne deilige rockelåta fra deres nye EP med samme navn. Hardrockbandet fra Hedmark har holdt det gående en liten stund nå, og om ikke annet er «Tvilja» en påminnelse om at de har beveget seg fra en rå punk-sound til et mer voksent uttrykk. Låta er akkurat passe storslagen og med et minneverdig refreng som funker utrolig bra. Dette er en helstøpt norsk rockelåt hvor ingenting mangler.

– Erlend Gylver

Whales & This Lake – «July»

Verdens kanskje eneste hvalpopband er tilbake med ny singel, denne gangen med heftig prosesserte vokallyder ispedd det etterhvert så velkjente WATL-soundet. «July» er en radiobanger, og befester bandet som et viktig tilskudd til den norske pop-scenen.

– Even Steine

Jonas V – «100 KR/G»

Helt siden Lars Vaular-gjestede «Mye Mere» i 2012 har jeg villet hatt mer fra Jonas V. Det er vanskelig å sette ord på det, men lynnet hans er overlegent og rått. Tilbakelentheten og den tilsynelatende roen hans vitner om en suveren rapper. Fire år etter hans siste fullengder er han nå ute med den seks spor lange Roen. I 2015 og -16 fikk vi små drypp, med singelslipp nå og da. Verken «Roen», «Kunst», «Bank Chicago» eller «Guder som oss» er med på denne utgivelsen. Hvis jeg på stående fot skal trekke ut én låt får det for øyeblikket bli åpningssporet «100 KR/G». Dette er gatehyllest fra øveste hylle over en fet og tradisjonell beat. Jeg lar meg igjen imponere over Jonas Vs lyriske arbeid. «Eg har vært den samme siden 100 kroner grammet. Det er noen ting du aldri kan forandre», synger V. Jeg håper Guden fra Bergen fortsetter slik. Hold det ekte, hold det fett.

– Trym Kjøs

Pasha – «Prettyboi Bounce (feat. Soul Gem)»

Med sin nyeste singel bekrefter Pasha at han er på vei mot stjernehimmelen i rakettfart. Både i inn- og utland høster han lovord, og mye tyder på at 2017 står i Pashas tegn. «Prettyboi Bounce» låter så tight og så rent, og er en solid dose god stemning. Toothfairy-kompisene Soul Gem gjester låta, og produsentrollen innehas av Coucheron og Ketil Jansen fra Lemaitre. Sånt blir det gull av.

– Katrine Andresen

deLillos & No. 4 – «Halveis Rundt Jorden»

Av alle samarbeidsprosjekter i som er tenkelig i den norske musikkverden er denne kombinasjonen av deLillos og No. 4 noe som virkelig passer sammen. Selv om det er en viss aldersforskjell å snakke om her, deler likevel de to gruppene det samme lekne musikalske uttrykket. «Halveis Rundt Jorden» er en minimalistisk og akustisk låt hvor vokalene til Lars Lillo-Stenberg og jentene i No. 4 får akkurat nok plass til å utfolde seg i en imponerende harmoni. Resultatet er en koselig låt som minner veldig om en folk-rock ballade, og jeg håper virkelig det blir mer mellom disse to gruppene!

– Erlend Gylver

Carl Louis – «Easy (feat. Frøder)»

Samarbeidet mellom tidligere CLMD-medlem Carl Louis og popprinsesse Frøder startet allerede i 2013 med megahiten «Stockholm Syndrome», og siden den tid har de kokt sammen det ene vidunderet etter det andre. «Easy» drar tankene i retning Mobys storhetstid på 90-tallet, mens Carl Louis selv sier: «It’s inspired by 1930s music and is an attempt at making something sound like they had electronica back then». Jeg sier at dette er en av årets desidert vakreste låter fra her på bjerget.

– Even Steine

Sjekk ut hele spillelista her: