E for eierskapsfølelse

LEDER: Studenter som tar «billige studiepoeng» ønsker mest sannsynlig å bli utfordret. Problemet er at studentene finner de mest spennende utfordringene andre steder enn universitetet.

I Morgenbladets debatt om studenters psykososiale helse, kalt «Late og stressa studenter?» kom leder av Studenttinget, Marte Øien, med sterk kritikk av utdanningssystemet. «Når du ikke har åpna boka, når du ikke har vært i undervisning, og du leser i én uke og får en B, da er det noe alvorlig galt med systemet!» uttalte hun. Det har hun utvilsomt rett i.

I den nyeste utgaven av Under Dusken kan du lese om nettsiden enklefag.gløs.no, som tilbyr en oversikt over fag med høy snittkarakter og lav strykprosent. Ved semesterstart dette semesteret var rundt 1000 studenter innom siden for å finne enkle studiepoeng å ta.

«Vil man ikke bli utfordret, har man ikke noe på universitetet å gjøre», sier professor Geir Arild Espnes om studenter som velger enkle emner. Problemet med det er at studentene som tar billige poeng mest sannsynlig ønsker å bli utfordret, men finner de mest spennende utfordringene andre steder enn universitetet. Det er i mange tilfeller rett og slett slik at det oppleves som mer givende, og i tilfeller også mer relevant for framtidig karriere, å legge tid ned i andre ting, som for eksempel et frivillig verv. Og når det er tilfellet har universitetene en lang vei å gå.

Så hva kan gjøres for å bedre situasjonen? Stikkordet er nok eierskapsfølelse. Føler man seg knyttet til noe, vil man jobbe hardere for det. Hvis universitetene kan få dette «noe» til å være studiene, er mye gjort. Ordningen med «fremragende undervisere» er et steg i riktig retning. I de aller fleste studieløp vil antallet studenter per emne synke fra år til år. Altså vil det i innføringsfagene, de første forelesningene studentene møter, gjerne være flere hundre studenter per foreleser. Da er det viktig med forelesere som klarer, og gidder, å engasjere.

I neste omgang kan fokuset gjerne være på forelesernes rolle som inngangsport til fagmiljøene. En god foreleser bør også tidlig introdusere studentene til relevante fagfelt, og hyppig peke på hvilken relevans utdanningen kan ha i arbeidslivet. Det å la studentene føle at de er en del av et fagmiljø fra begynnelsen av kan skape engasjement og forståelse av egen relevans, noe som igjen vil gi eierskapsfølelse til fagfeltet. Kanskje vil det gjøre at flere studenter drives av faktisk interesse og motivasjon, fremfor et ønske om å seile gjennom 30 studiepoeng i semesteret.