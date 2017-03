Riv ned muren!

NTNU har sagt til oss at de ønsker å «fylle våre behov». Da kan vi formidle at vi ønsker å tilfredsstille universitetet også. Akademikerne og studentene bør igjen forenes på Samfundet.

Abstinensene hos foreleseren er til å ta og føle på. «Jeg forventer at dere tar del i diskusjonen i dag», blir hvisket utover forelesningssalen med et bedende blikk. Studentene ser ned i pulten for å desperat unngå øyekontakt. Den totale stillheten er et faktum nok en gang. Muren mellom foreleser og student kan virke ugjennomtrengelig.

Samfundsmøter, onsdagsdebatter og kulturelle arrangementer er arenaer som passer både studenter og akademikere. Etter den seriøse delen kan det være politisk nachspiel hvor det sosiale og det intellektuelle smelter sammen i en blanding av seriøsitet og humor. På Østblokkfesten for halvannen uke siden skjedde noe som burde skje oftere. Symbiosen oppstod da en foreleser fra NTNU debatterte satanisme med fire studenter i lik Adidas-joggedress. Studentene satt som tente lys i starten, men så startet debatten. Skillet mellom studentene og akademikere brytes ned når rammene legges til rette for det. Fakultetsbarrierene eksisterer ikke på Samfundet.

Er det et sted fusjonen til NTNU har kommet lengst, så er det hos oss. Når man klarer å blande personer med spesialkompetanse og folk med helt nye perspektiver vil det oppstå magi. Dette får du ikke ved å lage fancy bygg med høye glassgårder og kalle det for «innovasjonssenter», «hub», eller «inkubator». Det er sosiale arenaer der alle studenter og akademikere føler seg velkomne som må til. Samfundet skal være sentrum for det levende laboratoriet som effektivt samler både akademikere og studenter. Forrige uke hadde vi fire politiske arrangementer som ble fylt til randen. Oppslutningen blant studentene har doblet seg på et par år, nå må akademikerne komme etter.

Fram til 1960 levde akademikere og studenter side om side på Studentersamfundet. De ansatte på NTH forlot Samfundet dette tiåret i all frontpolitikkens ståhei, men nå er 70-tallet over. La dette bli våren der vi river ned muren og ønsker akademikerne tilbake på Samfundet etter 40 år med segregering. Kjære ansatte på NTNU, og de øvrige utdanningsinstitusjoner: Kom for å få utfordret deres standpunkt, gå på talerstolen for å ytre dere, og se at deres kunnskap er ettertraktet. Delta i våre debatter, integrer dere sosialt, lær av studentene og møt oss der vi har møttes i 107 år. Våre dører er herved åpne.