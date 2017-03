Simone og robotene

Simone Giertz synes det er noe sjarmerende med det uperfekte. Hennes klønete roboter har ført til at hun i dag har en halv million følgere på Youtube.

Simone Giertz Alder: 26 år.

Fra: Stockholm, Sverige.

Leser: Helst fantasy, liker spesielt Abhorsen av Garth Nix og Robin Hobbs bøker.

Ser på: Skam.

I et lyst og luftig rom i andre etasje på Clarion Hotel på Brattøra hopper Simone Giertz energisk opp og ned foran et mobilkamera. Hun er midt i ett av mange intervjuer denne ettermiddagen, og på spørsmål om hun ser på Newton svarer hun at hun ikke ser på tv i det hele tatt, men at hun sikkert hadde sett på det hvis hun gjorde det. Når det er vår tur blir hun roligere, setter seg ned og begynner å fortelle om seg selv.

Ett år med fysikk

Simone er kjent verden over som «the queen of shitty robots». Hennes mest populære video på Youtube - en video hvis stjerne er en robot som søler frokostblanding og melk utover bordet - er sett nesten to millioner ganger. I dag har hun fans over hele verden, men det hele begynte ganske enkelt med en stor interesse for det elektroniske.

– Det var ikke sånn at jeg fikk en idé hvor jeg tenkte at dette var noe jeg ville gjøre. Jeg begynte bare å bygge dem, og syntes det var veldig gøy å lære meg elektronikk. Jeg kunne ikke akkurat planlagt at alt dette skulle skje, for det er en såpass rar greie.

Jeg spør Simone om hun har noen utdanning, og hun ser forvirret på meg. Etter et par forsøk slår vi over til engelsk, og hun forstår hva jeg mener. Hun gjentar ordet for seg selv et par ganger, som for å lære seg det, og ler litt før hun fortsetter.

– Jeg begynte å studere fysikk, men jeg hoppet av etter et år. Jeg har ikke noen utdanning innen elektronikk eller roboter, jeg syntes egentlig bare det var spennende og hadde lyst til å lære mer.

Selvlært

Simone lærte seg det hun trengte på egenhånd, og begynte å laste opp videoer av robotene på nettet. Hun er klar på at det var vanskelig å lære seg alt selv, men at det ikke er umulig.

– Det er klart at alle kan få det til. Det er vanskelig uansett når man skal lære seg ting på egenhånd, for man vet ikke hva man skal lære seg og hva som er viktig.

Hun anbefaler å benytte seg av læringsvideoene på sparkfun.com, samt å søke litt rundt på Youtube.

– Det finnes mange gode Youtube-kanaler, det var det jeg brukte selv. Ikke min da, jeg forteller jo ikke noe om hvordan man lager disse robotene, legger hun til og ler.

Når Simone skal lage roboter prøver hun ofte å løse hverdagsproblemer, eller ting hun synes er vanskelige og slitsomme å gjøre. Hun bruker ikke så mye tid på å tenke ut ideer, men bruker heller problemer fra hverdagen til å komme på nye ting.

– Det var aldri sånn at jeg satt hjemme med en bok og tenkte at «nå skal jeg lære meg dette», men jeg hadde en idé om hva jeg ville lære meg å bygge.

For å holde motet oppe bør man også ha det gøy med læringen, tror hun.

Foto: Jonas Halse Rygh

Robotkomedie

For mange kan konseptet «shitty robots» virke litt rart. Hvorfor ikke bare lage roboter som fungerer som de skal? Simone forteller at det hun driver med er en slags robotkomedie.

– Det er jo ikke noe gøy med bra roboter! Jeg synes selv at det er veldig gøy når ting går feil, når noe faller av eller bare ikke fungerer som det skal. Det er det som er morsomt.

Hun har blant annet laget en robot som tar på leppestift, en som vasker håret hennes, og en som vekker henne ved å slå henne i ansiktet. Hennes egen favoritt er popkornhjelmen som hun lagde sammen med Adam Savage fra Mythbusters.

– Jeg føler meg veldig dum med mange av maskinene mine når jeg har de på meg. Med popkornhjelmen derimot...

Hun stopper opp og mimer at hun tar på seg hjelmen, før hun kikker opp med et fornøyd uttrykk i ansiktet.

– Jeg føler meg «hur bra som helst»!

Astronauttrening

Simone har fått gjøre mye kult i forbindelse med robotene sine. Hun synes det er vanskelig å velge ut hva som har vært det beste, og kikker lenge ut i luften mens hun smalner øynene. Hun begynner på setningen flere ganger før hun stopper opp igjen, og synes tydelig at det er vanskelig å finne de rette ordene.

– Jeg har fått gjort så himla mange ting, og jeg blir litt sånn ordknapp. Jeg tror rett og slett det kuleste er alle de bra menneskene jeg får jobbe med. Det høres veldig klisjé ut, men noen ganger må jeg stoppe opp og minne meg selv på at jeg virkelig er kompis med disse folka.

Det er tydelig at det sosiale er viktig for Simone, og hun lyser opp når hun snakker om samarbeidet med Adam Savage, om alle menneskene hun har møtt og hvor spennende bransjen er. Hun håper å få til enda flere samarbeid framover, og at hun får mer tid til å bygge roboter igjen.

– Jeg gjør litt forskjellige ting akkurat nå, jeg har blant annet laget en nettserie som heter DIY Astronaut hvor jeg gjennomfører mitt eget astronauttreningsprogram.

Hun lener seg fram i stolen, og merket på genseren hennes med NASA-logoen blir synlig. Drømmen om å dra til verdensrommet er stor og engasjementet sterkt, men for nå nøyer hun seg med å produsere ting her på jorda.

– Jeg skal lage tre ulike tv-serier på ulike plattformer, så jeg får en del å gjøre. Jeg håper på å bygge noen nye roboter snart, men jeg reiser så mye at jeg har ikke rukket å planlegge akkurat hva jeg skal bygge.

Holde seg oppdatert

Hvis man vil se på det samme som Simone på Youtube går det mye i talk shows og komediekanaler.

– Jeg ser mye på Late Show, The Daily Show og Last Week Tonight. Det er den beste måten for meg å holde meg oppdatert på politikk. Ellers liker jeg godt komedie, sånn type Jenna Marbles og Grace Helbig, det er morsomt.

Det er umulig å høre at Simone er svensk når hun snakker engelsk, og hun høres spesielt amerikansk ut når hun begynner å liste opp programmer. Hun forteller at hun unngår å følge med på robotkanaler på YouTube på fritiden.

– Det er som en jobb. Jeg så mye på det før fordi jeg syntes det var kult, men nå er det så jobbrelatert. Jeg ser ikke på det når jeg skal kose meg.