Som plommen i egget

En matvare som kan brukes i nær sagt alt. I denne artikkelen kommer helt klart egget først.

Fugleunger utvikler seg bare ved å bruke næringsstoffene som er i egget og skallet. Egg har derfor en høy næringsverdi og inneholder det meste vi trenger, unntatt vitamin C.

– Egg har relativt høyt innhold av vitaminene A, D, E, folat, riboflavin og B12, forklarer klinisk ernæringsfysiolog Lene Thoresen ved St. Olavs hospital.

I tillegg inneholder egg en del jern, og alle de essensielle aminosyrene. Spesielt godt representert er grenede aminosyrer som leucin og isoleucin, i tillegg til lysin. Energien i egg kommer fra fettet i plommen. Ett egg inneholder rundt 6 gram fett. Eggeplommen inneholder 30 prosent fett, og én eggeplomme gir ca. 200 mg kolesterol. Eggehviten består av nesten 90 prosent vann og 7 gram protein per egg.

Trygt å spise norske egg rå

Norske egg som selges i butikk og som er pakket i kartong er underlagt regelverk om salmonellagaranti.

– I Norge har vi god salmonellastatus på egg, og derfor kan pakkede norske egg spises rå, opplyser Thoresen.

I andre land er det mer vanlig at egg inneholder salmonella. Det anbefales derfor ikke å spise rå egg og produkter med rå egg når man reiser utenlands.

– Salmonella drepes ved koking og steking. Det er derfor viktig å gjennomkoke eller steke egg som ikke er norske, det vil si at egget ikke skal ha flytende plomme.

Egg i vegetarkost

Når man velger å spise vegetarisk, er det viktig å skaffe seg kunnskaper om hvilke næringsstoffer det kan bli lite av i en vegetarkost.

– Det kan være hensiktsmessig å måle nivået av enkelte næringsstoffer – som for eksempel B12, jern eller D-vitamin i blodet eller jod i urinen når man lever på vegetarkost. Dette er næringsstoffer det kan være vanskelig å få nok av når fisk og kjøtt utelates i kosten, sier Thoresen.

Egg er blant annet relativt rikt på B12 og D-vitamin, som ikke finnes i naturlige vegetabilske matvarer, kun i berikede produkter. Egg kan derfor være bra, men det er ikke absolutt nødvendig å spise egg for å få dekket behovet.

Egghysteri

På 1980-tallet fikk egg et negativt stempel, da man mente å se sammenhengen mellom hjerte- og karsykdommer og kolesterol.

– Én eggeplomme inneholder ca. 200 mg kolesterol. Kolesterol er viktig i alle cellemembranene og brukes til å produsere gallesyrer og steroidhormoner. Kroppen vår produserer 1-2 gram kolesterol i døgnet, sier Thoresen.

Kolesterol fra egg utgjør derfor en liten del av den samlede kolesterolomsetningen i kroppen. Ikke alt kolesterol i kosten tas opp fra tarmen, så generelt sett betyr egg sannsynligvis lite for utviklingen av hjerte- og karsykdommer. Thoresen påpeker likevel individuelle forskjeller på hvor effektivt kolesterol tas opp fra tarmen, og hvordan kolesterolet i kosten påvirker kolesterolnivået i blodet.

– Hos noen spesielt sensitive personer øker kolesterolnivået i blodet kraftig ved økt mengde kolesterol i kosten, mens hos det andre har tilnærmet ingen betydning.

I Norge økte engrosforbruket av egg fram til midten av 1980-årene og har siden holdt seg på mellom 10 og 12 kilo per person per år. Et forbruk på 11 kilo egg per år tilsvarer ca. 3,5 egg i uken. Helsedirektoratet anbefaler at forbruket ikke økes.

Hvor er egg billigst?

Med tanke på hvor mange fordeler egget bringer med seg er det en billig matvare. Man får mye for pengene. Derfor er egg meget studentvennlig. Her er en liste over hvor du får mest egg for pengene:

18 pk med egg fra Rema 1000 kr 38, per kilo 36,40

18 pk med egg fra Extra kr 41,10, per kilo 36,70

12 pk med egg fra Kiwi kr 25,30, per kilo 40,16

18 pk med egg Bunnpris kr 47,90, per kilo 45,62

Priser innhentet 16.03.2017

Holdbarhet

I Norge er egg datostemplet med en 28 dagers holdbarhet. Norge følger EUs regelverk. Likevel holder egg seg ofte lenger, helt opp til 45 dager. Det er lett å sjekke om egget er dårlig. Er du usikker kan du klekke egget i en bolle og lukte om det lukter friskt.