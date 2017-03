Flom på lesesal

En lesesal på Dragvoll ble tirsdag fullstendig oversvømt.

Klokka fire tirsdag ettermiddag fikk Under Dusken tips om at det har vært en større vannlekkasje på en lesesal på Dragvoll. Vår journalist på stedet forteller at vannet skal ha strømmet ukontrollert i over 20 min. Lesesalen ligger i bygg 12.

Video: Privat/Jørgen Gunderengen

Felipe Fawcett i studentrådet for humanistisk fakultet og fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap var til stede utenfor lesesalen og forteller at han fikk beskjed fra en institutt-tillitsvalgt om at krana på lesesalen hadde begynt å lekke.

– Så vidt vi vet var det ingen studenter som brukte lesesalen da lekkasjen startet. Det er veldig problematisk at ingen har funnet hovedkrana for å stanse lekasjen etter 20 min, forteller Fawcett.

Like etter klokka fire var brannvesenet på plass på Dragvoll. De skal nå begynne å pumpe ut vannet fra lesesalen.

Skjer det noe spennende på ditt campus? Send melding til vår Facebook-side eller send oss en e-post på tips@studentmediene.no

Foto: Anette Sivertstøl Brannvesenet måtte slå hull i vinduet for å pumpe vannet ut

– Nå pumper vi ut vann og prøver å minimere vannstanden. Kan ikke si noe mer enn det foreløpig, forteller uttrykningsleder Pål Bergun.

Klokka 16.40 meldes det om at selve lekkasjen er stoppet, og at mye av vannet er pumpet ut av lesesalen.

Jan Ove Jakobsen fra teknisk beredskap ved NTNU forteller at lekasjen skyldes en brekkasje på et rør, som har knekt.

– Akkurat hvorfor det ble knekt er vanskelig å si. Lekasjene ble oppdaga av en student. Vi prøvde først lokal avstengning, men det viste seg å ikke fungere. Så vi stengte hovedstoppekrana, sier Jakobsen.

Siden hovedkrana som er avstengt forsyner bygg 7-12, vil vannet i disse byggene være stengt til i morgen.