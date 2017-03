Abakusrevyens genesis

Linjeforeningen Abakus fyller 40 år. Det feires med revydebut.

– Publikum kan vente seg det absolutt ypperste Abakus har å by på, sier Vegard Hellem.

Han er revysjef for Abakusrevyen, som settes opp for første gang i år. Revydebuten kommer på samme tid som linjeforeningen, som for øvrig hører til datateknologi og kommunikasjonsteknologi på Gløshaugen, fyller 40 år. Hellem sier planleggingen har vært krevende, men lærerik. Inspirasjonen har de hentet fra flere steder.

– Vi hadde ingen tidligere erfaringer å gå ut ifra, og måtte bare prøve oss fram. Likevel tror jeg mange har fått mye ut av å måtte utfordre seg selv på en ny måte.

Inspirert av UKA

Med en regissør som tidligere har vært skuespiller i og regissør av UKErevyen, tror Hellem de heller har vært mer inspirert av UKA enn av andre linjeforenings- revyer.

– Selv om mye av den samme humoren også går igjen hos oss, sier han.

Leder for Abakus, Gaute Kleiven, mener revyen har vært et viktig tilskudd til feiringen av linjeforeningens 40-årsdag. Den har bidratt til det de ønsket å oppnå med jubileumsuka, som blant annet har vært å minne hverandre på hvor glade de er i linjeforeningen.

– Vi har hatt en gruppe på hele 90 personer som har jobbet med å sette revyen i stand.

De utallige timene de har lagt ned i arbeidet tror jeg har bidratt til å styrke den helhetlige tilhørigheten deres til Abakus. Også for oss som ikke har vært direkte involverte i revyen, har den hatt en samlende effekt, sier Kleiven.

En fest i ny og ne

Revyen, med navnet «Push Pop Baluba», ble spilt på Byscenen 16. og 17. mars. Med unntak av navnet er ikke forestillingen inspirert av barne-tv programmet med samme navn, men tar derimot for seg en hektisk studiehverdag hvor verv, jobb, skole og sosialt liv skaper forventninger som kan dra deg i flere retninger. Revyen vil oppfordre folk til å slappe av, kose seg og ta seg en fest i ny og ne.

– Det trenger du om du skal klare alt du har hengende over deg, sier Hellem.

I tillegg til et relevant tema har revyen mye annet å by på. Ifølge Hellem tør Abakus påstå at de har en av årets beste scenografier, spot-on kostymer, god musikk samt flinke skuespillere og treffende humor.

– Vi har selv bygget bandet opp på et eget platå, og når det gjelder kostymer har vi blant annet kunnet by på hjemmelagde LED-drakter. Bandet er helt rått og magisk, skuespillerne har jobbet knallhardt, og det var en herlig opplevelse å få den responsen og latteren vi håpet på fra publikum.

Velykket jubileumsuke

I tillegg til revy har jubileumsuka til Abakus bestått av arrangementer både på dag- og kveldstid. Det har blitt arrangert konkurranser og servering av frokost og kake. Det har også blitt laget en historisk museumsutstilling med gjenstander og minner fra lageret til linjeforeningen. Til slutt har det vært mye fest og moro, pub til pub og et stort jubileums-LAN. Lederen er mer enn fornøyd med feiringa, som har vært jobbet med i over et år.

– Det har vært utrolig flott å feire 40 år. En stor andel av de aktive studentene har involvert seg i feiringa, og i underkant av 100 alumner har tatt turen til Trondheim i anledning jubileet. Det har blitt lagt ned mye arbeid og penger i denne uka, men når vi nå ser hvor stor suksess den har fått har det heldigvis vært verdt det, sier Kleiven.

Revyen har fått god respons etter de to oppsatte forestillingene. For revysjef Hellem har det vært gøy å få slike tilbakemeldinger etter all jobben de har lagt ned. Det lover godt for planlegging av flere revyer.

– Alle jeg har pratet med har vært helt i ekstase, og synes det var helt sinnsykt og mye mer enn de hadde forventet seg. Planen er å sette opp revy igjen. Det håper jeg virkelig vi får til!