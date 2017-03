As he said - Cobblestones

Storslått og drømmende pop fra lokalband.

Trondheimsbandet As he said ga ut sin første EP Cobblestones 10. mars. De fire låtene på til sammen 20 minutter ligger i et eterisk lydlandskap, hvor vakre melodier flyter over sparsomt gitarspill og blir komplementert av silkemyke synther. Dette er en sterk debututgivelse som gir mersmak og fortjener en lytt.

De sier selv at musikken deres er basert på en kontrast: «Soundet er storslått og drømmende, men tekstene er sårbare og intime». Dette stemmer så absolutt. Låtene på Cobblestones veksler mellom det rolige og litt nedpå til det storslagne og episke, og de er ikke redde for å ta seg tiden de trenger til å la låtene puste og flyte naturlig. «We are still here» er et godt eksempel på hvordan de gjør dette på mesterlig vis.

Mitt førsteinntrykk av EP-en var at den virket litt vel nedpå og saktegående, men jeg lærte meg fort å sette pris på tempoet. Det er ikke noe hastverk med å komme seg til refrenget. Små motiv og lyder fra synthene og gitaren, samt noen smakfulle vendinger sørger for at det alltid er noe som holder på oppmerksomheten. Om du er som meg, og ikke alltid følger med på tekstene så mye som selve musikken, er dette et velkomment innslag, og gjør Cobblestones til en veldig behagelig lytteopplevelse.

Når det er sagt skulle jeg gjerne hørt en større dynamisk spennvidde og variasjon, spesielt på «Train», som til tider virker for stillestående. Slutten på siste låt «We are still here» kunne lett passet inn på ei Motorpsycho-plate fra sent 90-tall om den ikke virket så behersket og kontrollert. Dette er absolutt ikke negativt, men jeg tror de godt kunne ha bråket litt mer uten at det hadde skremt bort noen som helst.

Alt i alt er dette en sterk debut-EP som flyter godt, og jeg gleder meg til å høre mer fra As he said framover. Låten «Copenhagen» kommer nok til å ligge på listene mine en god stund.

Merk: Vokalist Synnøve Gustavsen Ovrid i As he said har tidligere vært medlem i Studentmediene i Trondheim.