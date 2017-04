Brutal Kuk - 2016

Kjapp og overbevisende politisk punk.

Fjoråret var tydeligvis litt av et år når trondheimsbaserte Brutal Kuk velger å kalle sitt første album på tolv år for 2016. Bandet fortsetter å spille den aggressive, klassiske hardcore-punken, som best kan beskrives som Motörhead på trøndersk. 2016 er også et album kritisk til året som har gått – ingen ekte punk uten et politisk budskap.

Åpningslåten «Bål» setter standarden for resten av albumet. Musikken er kjapp og effektiv, med enkle riff og masse trøkk. Brutal Kuk er også det eneste bandet jeg kommer på som kan finne på å lage en punkelåt som handler om å ligge i telt og brenne bål, en passende humoristisk åpning. Tittellåten «2016» følger, og her blir hyllesten til friluftslivet fra forrige låt erstattet med et dystopisk bilde av verden vi lever i. Usikkerhet, kaos og tvil er tema som går igjen, både i denne låta og videre i albumet.

Brutal Kuk tar et oppgjør med mange forskjellige ting de mener er galt i dagens samfunn: mangelen på nestekjærlighet i låta «Persona Non Grata», såkalte nettkrigere i «Brunt Hat», og voldelige konflikter i låta «Krigsmaskin». 2016 er i det hele et album med klare politiske overtoner. Uansett politisk ståsted, synes jeg det er forfriskende å høre musikk med et faktisk budskap, istedenfor tomme og banale tekster som ofte hjemsøker for eksempel popmusikk.

For personer som ikke lever og dør for punkrock blir 2016 muligens litt for repetitivt og kjedelig, og man skulle ønske at det var litt mer variasjon i låtmaterialet. Likevel, det finnes åpenbare høydepunkt. Den utrolig fengende «Negativ», som har et overraskende melodisk preg, eller den geniale «Dæm Får Aldri Mæ» som virkelig høres mer ut som en 1980-talls punkklassiker enn en låt skrevet i dag. At Brutal Kuk sjangermessig ikke prøver seg på noe veldig nytt på dette albumet er ikke overraskende. 2016 er mest av alt et friskt skråblikk på året som gikk, det er politisk punk med ambisjon om å gjøre verden til et litt bedre sted.