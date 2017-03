– Vanskelig å avdekke slikt på forhånd

Arbeidet for å begrense skadene etter lekkasjen på Dragvoll er godt i gang. Årsaken skal ha vært mekanisk slitasje.

Tirsdag formiddag oppstod det en kraftig lekkasje på Dragvoll. Som mange tilskuere fikk med seg, begynte det å fosse ut liter på liter med vann i en lesesal på Dragvoll rundt firetiden tirsdag ettermiddag. Det tok mellom 30 og 45 minutter før teknisk beredskapsgruppe var på stedet og fikk situasjonen under kontroll.

Uten vann

Dusken har vært i kontakt med leder i beredskapsgruppa Trond Haugen ved NTNU angående hva som har skjedd. Haugen forteller at årsaken til lekkasjen simpelthen var en mekanisk slitasje på en avgang til hovedrøret. På grunn av dette var det store deler av bygget som var uten vann i etterkant. Haugen sier at alle byggene nå har fått vannet tilbake, og at alt fungerer som normalt.

Foto: Finn Brynestad Bygg 7-12 var en stund uten vann på grunn av lekkasjen.

Kritikk av tidsbruk

Etter hendelsen var det mange som stilte seg kritisk til tiden det tok før beredskapsgruppen var på stedet og fikk stengt av vannet. Ifølge Haugen er det flere årsaker til dette, men at hendelsen ble korrekt håndtert sett i lys av situasjonen.

– Ved en slik hendelse er det først en vektertjeneste som kommer til stedet. Disse har ansvaret for å begrense skadene og avlede vannet. Grunnen til at det tar så lang tid før kranen stenges er at det er et veldig komplekst system, og at det ikke er lett å finne fram til stengekrana. Det er også slik at det flere funksjoner ved bygget som trenger vann, eksempelvis sprinkleranlegget, og derfor er det viktig at de som stenger vet hva de gjør, sier han.

Lekkasjen skjedde utenom ordinær arbeidstid for avdelingen. Til vanlig er det alltid kvalifisert fagpersonell til stede, men i dette tilfellet måtte det mobiliseres tilgjengelig teknisk personell der og da, sier Haugen.

Jobbes med å begrense skadene

I etterkant av ulykken har det foregått en rekke tiltak for å begrense skadene på bygget. Noe av det viktigste som har blitt gjort er å sette opp avfuktere på stedet, som skal suge ut fukt fra materialene. Her er hovedfokus å unngå muggsopp. Arbeidet med å fjerne en del materiale og isolering er også i gang. Haugen er ikke sikker på når lesesalen vil være klar til bruk, men bekrefter at det kommer til å ta en stund.

Ved spørsmål angående faren for at noe slikt skal oppstå igjen, sier han at det er vanskelig å avdekke slikt på forhånd.

– Normalt har vi periodiske tilsyn av rørnettet. Dessverre er det vanskelig å se ved synsinspeksjon om det er slitasje på rørene. Det enkleste og beste for oss nå er å følge med på vannettet for å se når det dukker opp smålekkasjer, slik at vi kan fikse det før det blir en stor situasjon. Vi vil også gå ekstra over rørkoblinger av samme sort som lekkasjepunktet.

Driftsavdelingen har også er sentralt overvåkningssystem som slår alarm ved høyt vannforbruk. Haugen ønsker å berømme studentene som kjapt meldte fra om lekkasjen, slik at hendelsen ble håndtert så raskt som mulig.