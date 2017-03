Permanent UKA-monument utenfor Samfundet

UKA feirer 100-årsjubileum med et splitter nytt monument, som etter planen skal avdukes ved begynnelsen av festivalen 5. oktober.

UKA sitt 100-års jubileum braker løs i oktober, og forventningene til festivalen er høye. UKA-arrangørene har for anledningen planlagt utbyggingen av et monument på en gressplett rett over veien fra Samfundet. Fanny Hermundsdottir er byromskoordinator i markedsføringen av UKA, og sier at de ser etter noe som kan representere UKA i et historisk perspektiv.

– Vi vil gjerne at monumentet skal bære preg av at det er 100-årsjubileum. Det hadde derfor vært fint om det hadde noen referanser til historien bak festivalen, sier Hermundsdottir.

Foto: Dag Audun Kårtvedt " Fanny Hermundsdottir vil gjerne at monumentet skal bære preg av historien bak UKA. Foto: Dag Audun Kårtvedt."

Åpen designkonkurranse

Monumentet utlyses gjennom en åpen konkurranse, som blir offentliggjort mandag 27. mars. Vinneren av det beste designet vil bli premieres, i tillegg til heder og ære.

Monumentet skal plasseres på gressplenen ved Nidelven, rett over veien nord for Samfundet. UKA har fått tillatelse av kommunen til å benytte seg av et område på 2x5 meter, men det er likevel enkelte begrensninger som må tas hensyn til.

– Overskrider monumentet en meter i høyde må vi gjennom flere ledd i kommunen, noe som raskt blir tidkrevende. Dette vil vi ha i bakhodet når vi vurderer bidragene, sier Hermundsdottir.

UKA utlyser ikke et konkret design, men påpeker at det er ønskelig med et monument som er funksjonelt utover det visuelle. En form for sittegruppe eller plakett er noen av forslagene som har blitt nevnt.

Symbolsk verdi

Fanny Hermundsdottir sier videre at det er ønskelig at monumentet kan brukes som en samlingsplass. Rett ved et av de mest trafikkerte kryssene i byen, vil monumentet bli tydelig for mange forbipasserende.

– Vi vil jo at folk skal stoppe opp for å se på monumentet og at det skal kunne bringe folk litt sammen. Det er også fint for designeren av monumentet at mange ser det endelige resultatet.

Etter planen skal monumentet stå ferdig til åpningen av UKA 5. oktober. Plasseringen er også symbolsk. Med utsikt utover Nidelven og Nidarosdomen, blir monumentet å finne rett utenfor Samfundet, bygget som har stått sentralt under UKA i 100 år.