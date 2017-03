Tyler Stewart er ISFiTs nye president

Temaet for festivalen i 2019 vil være Migration: The Global Puzzle.

English summary: Tyler Stewart has been ISFiT-president for ISFiT 2019 with 50,9 percent of the votes in the election Wednesday. He was one among five candidates who ran for president. His theme for the festival will be migration.

– Migration occurs in so many variations. Legal and illegal, political and non-political. ISFiT can turn to a lot of talking, and that’s a shame. We can change that by cooperating with businesses and organizations, who’ll in turn will get ideas from us, and we from them, Tyler says.

Med en oppsluting på 50,9 prosent sikret Tyler Stewart seg seieren i kampen om å bli president for ISFiT 2019. Kristine Bjartnes og ISFiT 2017 er med det historie, og første steg i prosessen med å lage en ny og unik ISFiT er i gang.

–I am feeling over the moon with excitement! I will finish this free champagne, and it's cheap wine-Wednesday, so I will go have a drink and celebrate with my friends

Et tema med bredde

Med temaet Migrasjon ønsker Stewart å belyse bredden og kompleksiteten i dette fenomenet.

– Migrasjon skjer i så mange forskjellige former. Du har frivillig migrasjon og ufrivillig migrasjon. Lovlig migrasjon og ulovlig migrasjon. Politisk og ikke politisk migrasjon, og så videre.

I tillegg til fenomenets bredde, fremhever Stewart også hvor sterkt tilknyttet migrasjon er til større problemer i verden og i samfunn.

– Politisk undertrykkelse, klimaendringer, økende arbeidsledighet. Dette er alle globale problemer som er relatert til temaet migrasjon.

– Rebeller og utfordrere

På spørsmål fra salen om hvordan Tylers ISFiT kan munne ut i konkrete handlinger mener han det vil bli viktig å aktivt henvende seg til aktører utenfor ISFiT.

– ISFiT kan ofte bli mye prat, og det er synd. Dette kan endres ved koble inn firmaer og organisajoner som får idéer fra oss: Kommunen, sparebanken og lignende.

I tillegg til dette mener Tyler at temaet gir rom for et rebelskt og utfordrende ISFiT.

– Temaet Migrasjon har blitt malt så svart og hvitt, og det er farlig. Her kan vi være rebeller og utfordrere.