Multikulturalismens fall

Konsekvensene av innvandring er positive og negative. Som med alle andre saker må man kunne snakke åpent om begge sidene av en sak, skriver Torjus Solheim Eckhoff.

Det går om dagen sport i å være tøff og kontroversiell ved å ta opp temaet innvandring. Multikulturalisme som politisk ledesnor er skrinlagt ifølge Torbjørn Røe Isaksen. Da er det på tide å finne en ny ideologi som driver i det flerkulturelle samfunnet.

Debatten har økt i omfang etter at rapporten fra Brochmann II-utvalget kom ut i februar. Spesielt har utvalgets medlem Asle Tojes dissens på kapittel 9 i rapporten vakt oppsikt. Toje mente at utvalget ikke tok opp aspektet rundt at etniske nordmenn etter hvert vil komme i mindretall, og konsekvensene dette vil få for den «norske» kulturen.

Multikulturalismen som ideologi har ikke fungert godt nok. Et av problemene er at man understreker forskjellen mellom «oss» og «dem». Det blir derfor problematisk når man skal definere en «etnisk nordmann», fordi noen kommer innenfor definisjonen, andre utenfor.

Transkulturalismen finner en bredere felles plattform som ikke er knyttet til majoritet eller minoritet. Denne tankegangen bør åpne for at vi i Norge finner felles kamper som skaper et sterkere samhold enn det vi fant i den multikulturelle ideologien. Kamper som burde kjempes er blant annet kvinners rettigheter for alle i det norske samfunnet, trygge nærområder hvor folk kan bevege seg fritt døgnet rundt og retten til bruk av det offentlige uavhengig av økonomisk situasjon.

For mange er dette et vanskelig tema å snakke om, og det er med god grunn. Innvandrere blir diskriminert i mange deler av samfunnet, og det er mye stigmatisering rettet mot denne heterogene gruppen. Det er viktig å være tolerant, men når denne toleransen hindrer kritikk, har man gått seg fast. Disse problemene finnes, og de som taper mest på at de ikke blir løst er innvandrere selv.

Den slovenske filosofen Slavoj Zizek argumenterer for at vi i innvandring- og integreringsdebatten i Europa står fast mellom ytterpunktene av sterkt innvandringskritiske og den overdrevne liberale venstre. La oss komme oss ut av denne klinsjen. Hvis du ikke ønsker at innvandringsmotstandere skal vinne, bør du tørre å være med å diskutere de vanskelige spørsmålene på en fornuftig måte uten å kun søke etter moral highground.