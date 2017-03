Alle hjerters dag

På lørdag den 25. mars er det den offisielle vaffeldagen, så gi jernet og inviter alle vennene dine; der det er hjerterom er det husrom!

Det er usikkert nøyaktig når den første vaffelen ble stekt her i Norge, men det var enormt populært allerde på 1800-tallet. Vaffeltradisjonen strekker seg så langt tilbake som 1300-tallet i Tyskland, og det sies at de aller første vaflene var dekorerte med bibelske motiver som en videreutvikling av nattverdoblat (den lille pappkjeksen man får i kirken). Tilfeldigvis er den første oppskriften man kjenner under navnet “vaffel” en oppskrift som ber rikelig med vin.

Apropos bibelske motiver så er Jomfru Marias “bedådelsesdag” tradisjonelt feiret på den 25. mars, og mange mener vaffeldagen har sin opprinnelse i denne feiringen. Bedådelsesdagen er den dagen engelen Gabriel tipset Maria om at gud hadde smelt henne på tjukka på sitt spirituelle vis. Visstnok skal vaffeldagen ha havnet på denne høytiden fordi svenskene snøvlet så mye når de sa “Vårfrudagen” at det ble til “Våffeldagen”. Kanskje vi burde gjeninnføre å ha vin til vaflene?

Det er lite som skaper like god stemning som lukten av nystekte vafler og kaffe, og at årets vaffeldag havnet på en lørdag er vaffel ikke noe å klage på. Så sleng på en plate med Eva & the Heartmaker og kos deg med:

Tre knallgode vafler

Carls kjappe:

Gode og kjappe vafler er hjertesak for undertegnede. Denne funker hver gang.

3 egg

3 ss sukker

3 ss smør (+ smør til steking)

1 ts bakepulver

1 ts vaniljesukker

1 ts kardemomme (etter smak)

ca. ½ l melk

Hvetemel etter øyemål

Slik gjør du: Smelt smør i en liten gryte eller i mikroen. Tilsett egg, sukker, vaniljesukker, kardemomme, bakepulver og 3 ss mel i en bolle, og rør rundt. Rør inn smøret i blandingen. Bland inn melken og mel til du føler røra er tykk nok. La røra svelle i 10-15 min før du heller over i jernet.

Rømmevafler:

Disse er så gode at de står i fare for å forsvinne før de slippes fri fra jernet.

6 dl rømme (plusspoeng for seterrømme)

3,5 dl hvetemel

1,5 dl vann

2 ss sukker

1 ts bakepulver

Slik gjør du: Rør sammen seterrømmen, vann, sukker og bakepulver. Bland inn hvetemel under omrøring. La røra svelle i 15-30 min før du heller over i jernet.

Grove vafler:

Spis vafler HELE dagen, med god samvittighet. Passer til alle slags pålegg.

3 egg

3 ss smør (+ smør til steking)

1 ts bakepulver

1 ts salt

6 dl melk

2 ½ dl hvetemel

2 dl sammalt hvetemel

1 ½ dl havregryn

Slik gjør du: Smelt smør i en liten gryte eller i mikroen. Tilsett egg, salt, bakepulver og 3 ss mel i en bolle, og rør rundt. Rør inn smøret i blandingen. Bland inn melken og mel til du føler røra er tykk nok. La røra svelle i 10-15 min før du heller over i jernet.