Koselig og vittig visekveld

«Fuck Oslo, fuck Bodø, fuck Bergen»

Mens det blåser og iser ute i gatene er det duket for en ytterst trivelig kveld med Lamark inne på Antikvariatet. Det er tidlig på fredagskvelden, og det er en lyd av forventningsfull summing og klinking av ølglass i det lille rommet. Kveldens support, Frede Gabriel, inntar sin plass i hjørnet og plugger i gitaren sin. Han introduserer kvelden som en nordnorsk visekveld med skikkelig tømmerhytte-stemning før han spiller noen sjelfulle og råbra låter.

Den gode stemningen ruller videre da kveldens hovedperson Sigurd Lamark overtar. Den blide nordlendingen spiller koselåta «Du inspirer mæ», med sjarm og behagelig knekk i stemmen. Nordlandske singer-songwriters er i vinden som aldri før, men han klarer å fremføre joviale viser uten å virke som han søte med dialekt som alltid drar frem gitaren på nach – det er forfriskende. Han skipper av seg skoa, «litt mer koselig sånn» sier han. Med bena litt bedre planta på jorda fortsetter han med noen nye låter, blant annet «Ho», som er litt roligere og skikkelig fin.

Til tross for at vi sitter tett i tett på stive stoler får Låta «Alle dama som e fin» publikum til å le og løsne litt på vrikkefoten. Det er ganske intimt å sitte så tett på, men det er desto koseligere når han underholder, prater med og inkluderer publikum. Han får til og med Frede Gabriel og bartenderen til å spontant akkompagnere han på kontrabass og piano – og det funker! Til tross for hans ønsker om opptre på større scener i Trondheim som Samfundet, er det noe eget med muligheten til slike påfunn.

Det er tydelig at han blander inn sine egne opplevelser i musikken sin. Alt fra det harde livet i «vise-spillet» i Norge, til den gangen han tilfeldigvis møtte noen bekjente på et usannsynlig sted ute i verdenen gir humor og dybde til den ellers ganske lettbeinte fremtoningen. Som låtskriver med sittende publikum er det helt sentralt med gode tekster, og der skuffer han på ingen måte. «Om du e fornuftig nu, fordufta du» griper meg spesielt. «Fuck den byen her, fuck Oslo, fuck Bodø, fuck Bergen, fuck den dritten her». Ingen fuck Trondheim innrømte han, spesielt ikke hans favorittscene her på Antikvariatet.

Når han fremfører sin egen nordlandske versjon av Håkan Hellström «Jag hatar att jag älskar dig och jag älskar dig så mycket att jag hatar mig» setter det prikker over i-en for min del. Det er også håpløst underholdene når han skal fremføre ekstranummeret «Kroppspoesi» og plugger til telefonen sin – hvorfor betale for DJ? «Det blir litt som karaoke, bare at æ kan teksten.» Bra ble det uansett. Lamark sjarmerer de fleste i salen gjennom hele konserten, og framfører noe av det beste innen halvironisk nordlandsk visepop jeg har hørt på lenge.