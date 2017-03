Ufattelig koselig på lille Moskus

Surferock for alle penga.

Fredag 24. mars klokken halv ni går jeg inn døra på Bar Moskus - spent som en liten unge på julaften. Jeg kommer inn til et kjempekoselig og intimt lokale, med en liten og veldig sjarmerende scene. Jeg synes det er kult at de velger å spille på et så lite sted som Moskus. Jeg har ventet på dette siden jeg oppdaget dem i april i fjor, da de holdt tidenes villeste konsert på Klubben. Hvitmalt Gjerde er kjent for sin unike og råkule 60-talls surferock, og på det nye albumet deres «Våken» er garageband-stilen litt gjemt, men den gode gamle surferocken er godt bevart.

Når bergensguttene entrer scenen blir det lille publikumområdet raskt dekket med så mange mennesker det kan bære. Jeg fikk plass helt fremst. De startet rett på, og sa vel så vidt «hei». Det var like greit, jeg var ikke interessert i å miste et sekund av spilletiden uansett. De spilte nye og gamle låter, og publikum (spesielt meg) jublet. Etter ca. fem låter stoppet de opp og prøvde å finne ut hvorfor bassen var så lav. Det som kunne blitt et kleint øyeblikk ble bare morsomt med disse tre sjarmerende guttene.

Halvveis i konserten bestemmer de seg for å ta en rask introduksjon likevel, selv om de vanligvis ikke pleier å gjøre det. Bandmedlemmene introduseres med navn, og det nye albumet blir introdusert. De gjør oss oppmerksomme på at det står fire signerte plater til salgs til høyre i lokalet. Platene forsvant omtrent før jeg rakk å se etter dem. Så smeller de på med «Surfer Med Jesus» - en låt som var svært etterlengtet av publikum. Stemningen blir så vill at det er vanskelig å finne de riktige ordene.

Publikum hyler overdrevent lenge etter encore. Jeg har faktisk aldri opplevd at publikum gidder å holde på så lenge. Hvitmalt Gjerde kommer til slutt tilbake og spiller «Tipp Tå Boogie» – kanskje den hyggeligste låta noensinne laget. Denne konserten var så overlegent rå, og jeg synes skikkelig synd på de syv og en halv milliardene som gikk glipp av det. Vi forlater lokalet med en fantastisk konsertopplevelse, og jeg gleder meg skikkelig til neste gang.

Guttene var også på besøk hos Radio Revolt tidligere samme dag.