Radio Revolt – ny musikk på spillelistene

Musikkredaksjonen guider deg trygt gjennom jungelen av ferske låter.

Doffs Poi - «Fuck You»

Doffs Poi er ute med ny skive ved navnet Dictionary Songs. «Fuck You» er andre spor på plata, og for et ballespark av ei låt denne er! Starten kan lure lytteren til å tro dette er et sart og melankolsk stykke musikk, helt til lydbildet blir fyrt opp til dimensjoner av den hardere sorten. Trioens dynamikk er upåklagelig og jeg blir fullstendig satt ut over vokalprestasjonen til Mia Marlen Berg. Bandet plasserer seg selv under sjangeren «Happy-Jazz-Core» noe som kan virke rimelig søkt, men her bør lytteren legge sjangerdebatten til sides og erkjenne at om noe kan omtales som «Happy-Jazz-Core», så er det Doffs Poi. Velprodusert, intrikat og rått - mmm. Ja takk!

– Tiril Hognestad

Cezinando - «Håper du har plass»

Mektig slipp fra en av Oslos aller beste. Bak spakene står Ole Torjus fra Rytmeklubben, og den evige unggutten fra Porsgrunn, Hasta. Dette er nok den fineste låta jeg har hørt fra Cezinando siden låta som definerte min sommer i 2015, «€PA». Vi møter en sår og selvgranskende Cez: «Jeg håper du har plass til meg igjen, om så bare en madrass som kan ligge inn’ på dass.» Dette er en perfekt låt når kalenderen faretruende begynner å nærme seg våren. Vi finner vår plass og skjerper oss sammen i april.

– Trym Kjøs

Real Estate - «Time»

«Time» er en gjenkjennelig og koselig låt fra det nye albumet In Mind. Låta svever som alltid lett avgårde, men trommemaskinen er en spennende nykommer i det ellers organiske lydlandskapet. Den nonchalante gitarsoloen på slutten gir også en ny vri på Real Estate sin ganske tidløse sound. En litt nedstemt undertone går igjen på plata – tiltalende!

– Håvard Bjørkøy

Gorillaz - «Andromeda (feat. D.R.A.M)»

Etter 6 års tørke fra Damon Albarns bestselgende prosjekt, Gorillaz, er endelig et nytt album rundt hjørnet. Denne uken fikk vi en solid smaksprøve med hele 4 nye singler. På låta «Andromeda» drar Albarn med seg rapperen D.R.A.M, som leverer nydelig vokal på refrenget. Synthen og melodiene vekker gode minner fra deres tredje studioalbum Plastic Beach. Dette er som en god miks av «Dare» og «On Melancholy Hill». Å måtte vente en måned på resten kommer til å gjøre vondt.

– Sander Engen

Yung Smul - «Helt ærlig»

OOOUFF. «Helt ærlig» er et tungt og breialt slipp fra tenåringen Yung Smul. Låtas alternative tittel leser «#FREEYNGVE», og er en hyllest til broren som befinner seg på rehab. Dette var både overraskende og ikke minst dritfett. Ekstra kult er det at låta er egenprodusert. Shout out til Lil Goldfishs gjestevers, som sitter som et skudd. Sjekk ut denne og flere av Smuls utgivelser. Kanskje særlig «Så Fly», som kom tidligere i år. Tenåringen har høstet skryt fra blant andre Larsiveli og Makko Makeba, og det er ikke uten grunn. Undergrunn, ut.

– Trym Kjøs

Wardrobe Quintet - «Crazy Diamond»

Wardrobe Quintet har akkurat kommet med EP, og låta Crazy Diamond er alt du vil den skal være.

– Karoline Marie Jensen

Fortunes. - «Focus»

Den geniale duoen fra Melbourne er tilbake med singelen «Focus»! Fortunes. begynner å få fotfeste, og viser nok en side av den fløyelsmyke sounden sin med denne ferske singelen! Len deg tilbake, og nyt den rene vokalen oppå en simpel men interessant beat. EPen Undress kommer i slutten av april!

– Håvard Bjørkøy

Hvitmalt Gjerde - «Slått ut»

Fra deres ferske album Våken får vi en rekke gode slagere, men en av de med litt mer trøkk enn andre er låta «Slått ut». Den kan minne litt om en låt du ville hørt i en jaktscene fra en av Bond-filmene eller den velkjente låta «Apache» av The Shadows. Bare på gode og gamle gitarforsterkere fra 60-tallet får du slik lyd. Tross tittelen blir du som lytter heller slått i gang enn slått ut.

– Rasmus Liestøl

Kendrick Lamar - «The Heart Part 4»

Hva er vel bedre på en fredag enn låtslipp fra King Kendrick? En av Comptons raskeste spyttere briljerer over den blytunge bassen. I starten av låta spør Lamar seg om det lyriske fortsatt er det viktigste i hiphop-en, og sikter til den stadig mer framtredende «mumle-rappen» på linja: «My future favors, the legendary status of a hip-hop ryhme savior.» Det er liten tvil om at Kendrick Lamar er en av nåtidens beste og viktigste rappere. Han er et fyrtårn i en sjø av mumlende rappere, og knallharde trap-beats. Ikke at jeg ikke liker den moderne hiphop-en, men Kendrick er rett og slett en genuin og ekte lyrisk gud.

– Trym Kjøs

Mr Jukes - «Angels / Your Love (feat. BJ The Chicago Kid)»

Bombay Bicycle Club har kanskje pause, men det betyr ikke at bandmedlemmene har tatt ferie. Sist ut er frontfigur Jack Steadman og hans alibi Mr Jukes, som nettopp slapp første singel fra det kommende albumet God First. Med «Angels / Your Love» viser Steadman sine ferdigheter som produsent, med denne jazzete og funky perlen av en låt. BJ The Chicago Kid gjester låta, og legger til en perfekt mengde soul. Den låta her har gått i repeat de siste dagene, jeg er helt hekta. Skulle du befinne deg i det psykedeliske hjørnet anbefaler jeg å sjekke ut musikkvideoen.

– Katrine Andresen

Krokofant - «Juice»

Krokofant er nok en gang ute med ny musikk, og har kokt opp prog-rock-jazz akkurat slik du vil at det skal låte. Solide riff og fete overganger gir assosiasjoner til 70-tallsrocken, og lydbildet varierer fra det røffe til det barnslige.

– Karoline Marie Jensen

Kamelen - «Beng Beng Beng»

Hvordan takler Kamelen hypen han opplevde i 2015 med «Si Ingenting», og den påfølgende perioden på rømmen før det ubønnhørlig endte med en tur i kasjotten? Han slipper selvsagt flere låter. Makan til (ufrivillig?) promotering har vel norsk rap aldri opplevd. «Beng Beng Beng» er en hardtslående gatebanger, fra Laksevågsoldaten. «Eg e for gate for radio», synger Kamelen. Vel, her hos oss er du hjertelig velkommen. I et intervju med YLTV i 2016, sier Kamelen at enkelte av hans kommende låter vil være mer reflekterte og mer voksne. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Det ryktes nemlig en EP.

– Trym Kjøs

Phlake - «Chunks»

Det blir mye fra min kant her nå, men denne danske duoen må rett og slett med! Fersk singel med noen seige blues-elementer vi ikke har hørt før! Fresh kombo av RnB og soul her, toppet med tidsriktige synth-detaljer. Dette føles litt som den smakfulle, intelligente storebroren til den irriterende og kommersielle Ed Sheeran. Phlake er glatt og sømløst, men klarer å ikke bli for forutsigbart og klisjé.

– Håvard Bjørkøy

