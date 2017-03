Vil gjøre «Students at Risk» permanent

Nylig krevde Samfundet i en resolusjon at «Students at Risk» skal bli ei permanent ordning. I kveld kan du høre historiene til to aktivister som har fått studieopphold i Norge gjennom programmet.

«Students at Risk» er et program som tilbyr studieplass i Norge til internasjonale studentaktivister som risikerer forfølgelse for sine politiske holdninger og aktiviteter. Resolusjonsforslaget ble fremma av Johannes Bjartnes og Julie Wood, på vegne av Studenttinget og Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond Trondheim (SAIH). I resolusjonen kan man blant annet lese at det er «viktig å løfte fram studentaktivister som står opp mot egne myndigheter». Akademiske friheter er nemlig ikke noe norske studenter må ta for gitt, mener Wood, som er leder for SAIH Trondheim.

– Ikke alle studenter opplever slike friheter. Det er vår oppgave å stå sammen med disse studentene, sier hun til Under Dusken.

Korrupsjonskritikk resulterte i blod

SAIH inviterer i kveld til et arrangement på Litteraturhuset ved navn «Students at Risk: Arab Spring». Der kan du høre historiene til to studenter som har følt manglende akademiske friheter på kroppen. Khaled Zaza og Mostafa El-Sayed, henholdvis fra Libanon og Egypt, var begge involvert i den arabiske våren, og de skal fortelle om hvordan den politiske utviklinga i regionen har påvirka forholdene for politisk aktivisme og studenters rettigheter.

El-Sayed beskriver overfor Dagsavisen mandag ei utvikling mot det verre etter revolusjonen i landet. Hans eneste feil var å hevde at universitetet burde jobbe mot korrupsjon, noe som resulterte i at han blei banka opp av sikkerhetsvakter og arrestert. Til tross for en konstant trussel om å bli arrestert mens han bodde i landet, er El-Sayed like fullt fast bestemt på å returnere til hjemlandet, melder Dagsavisen.

– En definitiv suksess

Ordninga ble til på Norsk Studentorganisasjon (NSO) og SAIHs initiativ, og blei enstemmig vedtatt i Stortinget i 2013. Siden den gang har 19 studenter kommet til landet gjennom ordninga, og det ventes et nytt kull i høst. Ifølge Wood har ordninga vært en definitiv suksess så langt, og syns enda flere bør få muligheten.

– Ordninga gir studentene økt kompetanse som kan være med på å forbedre arbeidet deres i hjemlandet. I tillegg får de et internasjonalt nettverk, som gjør det vanskeligere å forfølge studentene uten at det internasjonale samfunnet reagerer, sier hun.

Samfundets leder Gabriel Qvigstad mener vi ikke kan tolerere at studenter undertrykkes for sine politiske meninger, og får sin ytringsfrihet begrensa.

– Resolusjonen er viktig fordi det viser at studentene i Trondheim står opp for akademisk frihet, ikke bare i Norge, men i hele verden, sier Qvigstad.

Han mener det er to ting studentene bør gjøre framover.

– Vi må gjøre resten av studentene og befolkningen bevisste på problemet med akademisk frihet, og tiltaket «Students at Risk». Så må vi prøve å påvirke politikere for å få en permanent ordning.