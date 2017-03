Avslutter flybussen fra Dragvoll

Fly hjem til påsken? Flybussen kutter flere holdeplasser og ruter, men vil til gjengjeld gå oftere.

Nettbuss’ Flybuss har med innvirkning fra mandag 27. mars endret rutetider og rutetrasé mellom Trondheim og Værnes. Nå vil den gå mellom hvert syvende og åttende minutt store deler av dagen.

– Vi erfarer at hovedruten, som går gjennom byen fra Sorgenfri til Sentralstasjonen og deretter ut Innherredsveien til Værnes, er den mest praktiske å ta for de fleste av våre passasjerer. Derfor vil vi konsentrere oss om å gjøre det tilbudet best mulig, sier Bjørn Myhre i en pressemelding.

Påsketilbud for studentene

Den økte kapasiteten hentes blant annet ved å avvikle bussen som går fra Dragvoll over Moholt.

– Dagens studenter bor mer spredt enn vi trodde, og oppslutningen om Moholt-ruta har vært svært variabel. For de fleste har det vært like bekvemt å dra til Sorgenfri, Holtermannsveien, Midtbyen eller Lademoen og så ta bussen derfra, sier Myhre.

Det vil også være ekstra lave priser for studenter hos Nettbuss i perioden 6. til 20. april, med 100 kroner for tur-retur Værnes.

Fortsatt flybuss forbi Moholt

Værnesekspressen vil fortsatt følge sin gamle rute fra Nidarvoll via de tre studentbyene på Moholt, Berg og Lerkendal til sentrum og Værnes.

Trond Thorsø Skullerud i Værnesekspressen forteller til Under Dusken at de opplever at studenter i stor grad benytter seg av tilbudenen deres.

Nettbuss’ sine ruteendringer vil derfor ha størst påvirkning for studenter som vil reise hjem direkte fra Dragvoll.