Teknologibygget får norrønt navn

I forbindelse med samlokalisering av campus vil også andre NTNU-bygg få nye navn.

En egen navnekomité har startet arbeidet med å lage retningslinjer for nye bygningsnavn for NTNU.

Det er Adresseavisen (pluss) som skriver om navnebyttet til Teknologibygget og planene for resten av NTNUs campus.

I første runde er det nybygget på Kalvskinnet, og det gamle bygget kalt Teknikeren, som nå får et navnebytte. Bygget skal hete Akrinn, som er norrønt for åkrene. Til adressa.no forteller leder Nils Jørgen Moltubakk for NTNUs navnekomité at «Akrinn» ikke er et signal om at alle nynavn på NTNU skal være norrøne.

– Et framtidig campus må være mer fleksibelt for å tilpasse seg nye behov. Med mindre det er bygg som er rendyrket for et fagfelt vil vi unngå fagnavn. I stedet vil vi gi byggene mer tematiske navn, og som gjenspeiler profilen og virksomheten til NTNU, sier Moltubakk til adressa.no.

Enkelte av de gamle byggene på dagens campus Gløshaugen vil også få nye navn, men Moltubakk forklarer at noen av de eldre byggene vil beholde navnene. Den endelige avgjørelsen om hvilke bygg som får nye navn er ikke gjort.