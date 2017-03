Mastodon - Emperor of Sand

Kontrollert og kolossalt.

Etter å ha nynnet på andre singelslipp «Show Yourself» flere uker i strekk har Mastodon endelig sluppet sitt syvende studioalbum, Emperor of Sand. Med et nærmest hellig forhold til Crack The Skye-skiva fra 2009 har jeg hatt sky(e)høye forventninger til bandets siste utgivelser. Likevel har jeg ikke vært altfor imponert over de to siste skivene.

Mastodon har eksperimentert mye med sjanger, og de fortsetter stadig å utvikle lydbildet sitt. Mest kjent har de nok blitt i metalmiljøet, men de har også elementer fra prog, sludge, stoner, psykedelisk, og rock n’roll: sjangergryta rommer det meste. Med varierte og særegne skiver har jeg gjennom årene gledet meg som et lite barn på julaften til nye albumslipp.

Det er et nydelig driv gjennom alle låtene på Emperor of Sand, og det skal ikke mye til for å la seg fenge. Ikke nødvendigvis på grunn av groovet i låtene «Show Yourself» eller «Steambreather», der trommis Brann Dailor for øvrig gjør en glimrende vokalprestasjon, men Mastodon gjør det de klarer best: De tryller deg inn i sitt mektige lydlandskap og beriker det med emosjonelt intense tekster. Slik holder det seg gjennom hele skiva.

De er heller ikke redde for å slenge på med svære riff, dynamikk og tyngde. Samtidig er det noe veldig kontrollert over hele utgivelsen: Man får følelsen av at de selv vet hva de ønsker å uttrykke. Dette resulterer i et storslagent album, der alle låtene bidrar med sitt.

Hele albumet er fantastisk overveldende, samtidig som de klarer å holde seg i skinnet. I motsetning til band som «progger ut» fullstendig og ender opp med noe overdrevent pompøst, har bandet klart å finne en balanse og treffer midt i blinken. Emperor of Sand er et velskrevet og solid album som virkelig fortjener å høres flere ganger. Til slutt vil jeg tørre å påstå at «Jaguar God» er årets beste albumavslutning.